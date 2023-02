Höpfingen. (pm) Am Montag findet der traditionelle Rosenmontagsumzug in Höpfingen statt. Los geht es ab 15.11 Uhr – etwas später als sonst. Direkt im Anschluss startet dann die große Rosenmontagsparty. Der Rosenmontag steht nicht nur unter dem Motto: "Party nonstop für Klein und Groß" – sondern vielmehr unter dem Motto "Faschnacht in Höpfi, mit Höpfi und für Höpfi".

Die "Schnapsbrenner" verfolgen ein neues Konzept: "Wir möchten den Zuschauern einen abwechslungsreichen und interessanten Umzug bieten", heißt es von den Verantwortlichen. Daher wurden besonders Fußgruppen eingeladen, beim Umzug dabei zu sein, und man setzt auf aktive Beteiligung der Zuschauer. Vor allem die "Schnapsbrenner" haben sich einiges für die Besucher einfallen lassen.

Im Ort gibt es Stationen entlang des Umzugswegs, wo sich die Zuschauer mit Getränken und Essen ausstatten können. Allen voran ist hierbei das Narrencafé am alten Rathaus der zentrale Anlaufpunkt. Es ist bereits ab 14 Uhr geöffnet und wird vom Verein "Bürger für Bürger" bewirtet. Hier gibt es drinnen nicht nur Kaffee und Kuchen, sondern auch Wein und Schoppen – und direkt am Umzugsweg draußen gibt es Glühwein, Bier und Nicht-Alkoholisches für den Durst. Außerdem gibt es einen Ausschank am Gemeindezentrum/Kirche und an der Festhalle.

Auch für Speisen ist gesorgt: Neben der Küche und Grillhütte am Festplatz ist wieder das mobile "Brotworschtwächele" für die Faschnachter und Zuschauer im Einsatz. Der fahrende Bratwurstgrill macht an verschiedenen Stationen entlang des Umzugs halt: Musikscheune, Kirchenvorplatz, Ecke Gneisenau-/Gartenstraße, Ecke Hardheimer-/Gartenstraße – und natürlich auch beim Narrencafé: Am Narrenbrunnen sind Halte gegen 14.30 Uhr, 16 Uhr und nochmals gegen 17.30 Uhr geplant.

Außerdem hat die Höpfinger Gastronomie geöffnet: Im Restaurant Schmitt gibt es bereits ab 11.30 Uhr die Fastnachtsspezialität Tafelspitz mit Meerrettich. Das Gasthaus "Ochsen" hat geöffnet, und der Gasthof "Engel" lädt zur großen Faschnachts-Hofparty ein.

Toiletten entlang des Umzugsweges gibt es in der Musikscheune, am Narrencafé sowie im Gemeindezentrum (gegenüber der Kirche) – und dauerhaft geöffnet an der Festhalle.

Alle sind willkommen, nach dem Umzug zum Festplatz zu kommen und beim närrischen Treiben dabei zu sein. Die Kellerbar wird nach dem Umzug geöffnet und bleibt durchgehend, bis in die Nacht, offen. Auf dem Festplatz sorgt DJ "Tommy" für gute Musik.

Auch an die Kleinen ist gedacht: Nach dem Umzug gibt es eine Kinderfete in der Festhalle. Es wird eine Kinderdisco zum Mitsingen und Tanzen in der Festhalle geboten.