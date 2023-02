Höpfi. (adb) Das Wetter hat es gut gemeint: Bei Sonnenschein und milden Temperaturen schlängelte sich der Rosenmontagszug der FGH 70 "Höpfemer Schnapsbrenner" durch das Quetschedorf. Der Gaudiwurm bestand aus 88 Motivwagen und Fußgruppen – und die Neukonzeption kam gut an: Dass der Umzug eine Stunde später startete, sorgte für breite Zustimmung.

Der Tross setzte sich um 15.11 Uhr in Bewegung – mit Zunder und Spaß und "Schnapsbrenner Helau" in Grün und Quetscheblau: Die Gastgeber gaben sich mit "Jofas rollendem Bratwurststand", den "Groß-Köpfede" und den "bösen Geistern" die Ehre. Voll ansteckender Energie und echter Fröhlichkeit feierte das "Schnapsbrennervolk". Verstärkt von "Peter Lustigs Musikanten" und den "Candy Girls" gaben sich Banner- und Standartenträger, Zeremonienmeister, Garde, Elferrat, die "Schnapsbrennerschar" und die "Schnapsbrennerei" die Ehre. "Höpfis bester Quetscheboam" zierte den Motivwagen.

Aber was wäre ein Umzug ohne Prinzenpaar? Hedda, die mit dem Bass tanzt (Dargatz) und Julius aus dem Königshaus (König) sowie Ihre Lieblichkeit Prinzessin Sabrina und Prinz Kai I. (Nohe) grüßten die Besucher. Die Höpfemer Beiträge endeten mit dem Mottowagen "Gleichberechtigung", dem Reit- und Fahrverein mit seinem "Ballonfahrer", der DLRG mit "Aqua-Power" sowie dem "R.A.L.F.": Das "(un)bekannte Flugobjekt" der Pferdefreunde. Es nahm die Energiekrise aufs Korn: "Diesel, Gas und Strom, wir fliegen den Preisen davon!"

Die „Schnapsbrenner“ waren beim Umzug in ihrem Element und verbreiteten gute Laune. Foto: Adrian Brosch

Ein Höchstmaß an guter Laune vermittelten ebenso zahlreiche Freunde aus dem Narrenring Main-Neckar: Zunächst schwärmten die "Höhgöiker" aus Glashofen aus, ehe es "Wölfe Hujauf" hieß – die Akteure der FG "Hordemer Wölf", "Wölfewelpewächele" sowie "Bauer sucht Frau" drehten voll auf. So farbenfroh wie sehenswert war der "Manni Manta"- Motivwagen des "bunt gemischten Haufens" – eine starke Anspielung auf einen Filmklassiker.

Eine weitere Anreise hatte der Elferrat aus Osterburken auf sich genommen auf dessen ausgelassene Gruppen – Hingucker war das "Bauernballett" mit dem Motto "ist der Bauer ruiniert, wird klimaschädlich importiert" – die "Aaldemer Dunder" und die "Fidelen Affen" aus Walldürn folgten. Aus Tauberbischofsheim grüßten Elferratswagen und Krötengruppe der FG "Bischemer Kröten" mit spontaner La-Ola-Welle. Närrisches Vogelgezwitscher aus Schweinberg setzte einen weiteren Akzent. Viele "lustige Vögel" waren nach Höpfingen geflogen – sehr zur Freude der Zuschauer. Munter zu Werke gingen auch die "Kabuckler" aus Pülfringen: Neben dem Prinzenpaar erfreute der originelle Motivwagen "Vampire Bülfri". Abgerundet wurde der Umzug durch die lustige "Hüttengaudi Gerchsheim".

So verging die Zeit wie im Flug: In den Straßen wurde getanzt, gelacht und gesungen. Anschließend wurde an der Obst- und Festhalle gefeiert.