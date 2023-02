Natürlich werden die Kinder jedoch nicht einfach so auf die Ziegen losgelassen. Vor dem Kontakt mit den Vierbeinern müssen die Vorschulkinder den sogenannten "Ziegenführerschein" absolvieren, der von der Kindergartenleiterin und Tiertherapeutin Jennifer Moser ins Leben gerufen wurde. "Für die Kinder ist es sinnvoll zu lernen, wie sie mit den Tieren umzugehen haben", so der Dekan. "Tierpädagogik ist weit mehr als nur das Streicheln und Striegeln von Tieren. Das tierpädagogische Konzept fördert die Konzentration, die Aufmerksamkeit, das soziale Verhalten und das Selbstbewusstsein durch den Umgang mit den Tieren. Die Kinder lernen, Verantwortung zu übernehmen und sich um jemand anderen zu kümmern. Gerade dies ist in der frühkindlichen Erziehung so wichtig", erklärt er. Insbesondere Kindern, die ...

Von Maren Schmitt

Natürlich werden die Kinder jedoch nicht einfach so auf die Ziegen losgelassen. Vor dem Kontakt mit den Vierbeinern müssen die Vorschulkinder den sogenannten "Ziegenführerschein" absolvieren, der von der Kindergartenleiterin und Tiertherapeutin Jennifer Moser ins Leben gerufen wurde. "Für die Kinder ist es sinnvoll zu lernen, wie sie mit den Tieren umzugehen haben", so der Dekan. "Tierpädagogik ist weit mehr als nur das Streicheln und Striegeln von Tieren. Das tierpädagogische Konzept fördert die Konzentration, die Aufmerksamkeit, das soziale Verhalten und das Selbstbewusstsein durch den Umgang mit den Tieren. Die Kinder lernen, Verantwortung zu übernehmen und sich um jemand anderen zu kümmern. Gerade dies ist in der frühkindlichen Erziehung so wichtig", erklärt er. Insbesondere Kindern, die verhaltensauffällig seien, soll das Konzept dienen und auch den Eltern eine Stütze und Hilfe sein.

Der Kindergarten hat 23 Plätze und ist mittlerweile gefragter denn je. In Zukunft müsse man sich Gedanken machen, wie man noch mehr Plätze schaffen könne, um noch mehr Kinder aufzunehmen, sind sich Krauth und Herrmann einig.

Dies war jedoch nicht immer so. Es gab nämlich Zeiten, in denen der Kindergarten wegen der geringen Nachfrage beinahe schließen musste, berichtet der Ortsvorsteher. Die größte Herausforderung war in den Jahren 2009 und 2010. Zusammen mit der Leitung des Kindergartens hat man deshalb nach Lösungsmöglichkeiten gesucht, um den Kindergarten zu retten. Rüdiger Krauth und die Leiterin des Kindergartens, Jennifer Moser, hatten gemeinsam die Idee, für die Einrichtung ein Profil zu konzipieren.

"Wir wollten etwas Außergewöhnliches schaffen. Profile wie Bewegung und Ernährung gibt es häufig", so der Dekan. Da Erzieherin und Leiterin Jennifer Moser mit Ziegen aufwuchs, war der Weg zum tierpädagogischen Konzepts nicht weit. Um dies zu ermöglichen, hat die Leiterin einige Zusatzqualifikationen erworben.

Ziegen eignen sich für Kinder besonders, da die Tiere kaum anfällig für Krankheiten und besonders sanftmütig seien, erklärt Krauth. Der Kindergarten "Unterm Regenbogen" ist der einzige in dieser Art zertifizierte Kindergarten in ganz Baden-Württemberg. Seit die Kindergartenleiterin im Mutterschutz ist, kümmert sich Monika Baumann hingebungsvoll um Kinder und Ziegen.

Nachdem nun sämtliche Bauarbeiten wie der Stall und die Umzäunung abgeschlossen sind, möchte man das Dach des Ziegenstalls begrünen, ein Sonnensegel installieren sowie einen Baum pflanzen, um sowohl den Kindern als auch den Ziegen im Sommer Schatten zu spenden. Zudem sollen in die Zäune noch Fenster eingebaut werden, die es Neugierigen ermöglichen, einen Blick auf die Ziegen zu werfen. Außerdem können Eltern dadurch ihren Kindern bei der Versorgung der Ziegen zuschauen.

Als Highlight ist ein Begegnungspavillon zwischen Jung und Alt geplant. Dieser hätte schon im Dezember fertig sein sollen, jedoch war dies aufgrund von Lieferschwierigkeiten nicht möglich, so der Ortsvorsteher. Der Mehrgenerationenpavillon ist Teil des Mehrgenerationendorfs Hirschlanden, das von der Gemeinde unterstützt wird. Möglich ist dies durch das große ehrenamtliche Engagement der 430 Dorfbewohner.

Mit einem Seniorenmittagstisch und einer Kaffeetafel, die von den Kindern regelmäßig besucht werden, bemüht sich das Dorf, eine Brücke zwischen Jung und Alt zu schaffen. Auch der Pavillon soll eine zusätzliche Begegnungsmöglichkeit bieten. Einmal im Monat besuchen die Kindergartenkinder zudem die Mediathek, in der den Kindern vorgelesen und über Bücher gesprochen wird.

"Es ist alles miteinander vernetzt. Das Schöne dabei ist, dass sowohl dem Bürgermeister als auch der Gemeindeverwaltung unser Kindergarten wichtig ist. Die Zusammenarbeit ist sehr gut", betont Ortsvorsteher Martin Herrmann. Und Dekan Rüdiger Krauth pflichtet ihm bei: "Unsere Zukunft am Kindergarten ist gesichert. Die Ziegen haben Spaß und die Kinder noch mehr. Das ist auch eine gute Werbung für das Dorf." So hat sich eine Familie aus Stuttgart, die hier auf dem Land einen Bauplatz suchte, keine 14 Tage später aufgrund des Kindergartens für einen Bauplatz in Hirschlanden entschieden.

Voraussichtlich am Sonntag, 25. Juni, soll es eine offizielle Einweihung des gesamten Außengeländes geben. Bis dahin soll zudem der Begegnungspavillon fertig gestellt sein. Die Einweihung soll als großes Kindergartenfest stattfinden und von einem Kinderchor sowie dem Gesangverein "Sängerbund" Hirschlanden begleitet werden. Auch für Essen und Getränke wird gesorgt.