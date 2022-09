Von Marcus Deschner

Hirschhorn. Mit mehreren Anträgen der Profil-Fraktion mussten sich die Stadtverordneten während ihrer letzten Versammlung befassen. Sie haben sie alle jeweils einstimmig angenommen. Zum einen ging es um die Aufwertung des "Wolfenackers". "Dieses stadtnahe Gelände, das schon den euphemistischen Namen ‚Familienpark am Neckar‘ erhalten hat, wird leider seinem Namen überhaupt nicht gerecht", begründete die Fraktion. "Anstatt einzelne unkoordinierte Maßnahmen zu diskutieren und das Gelände zu verschlimmbessern, sollte ein integriertes Konzept erstellt werden, das eine nachhaltige Entwicklung des Bereiches ermöglicht."

Nach Profil-Vorstellungen könnten in ein solches Konzept auch speziell für die Jugend wichtige Anlagen integriert werden. Zudem wünscht man sich, dass dabei die Ideen von der Bürgerversammlung Ende April berücksichtigt werden. Nun wurde der Magistrat beauftragt, über die Interessengemeinschaft Odenwald (IGO) ein ganzheitliches Konzept zur Entwicklung des Areals zwischen evangelischer Kirche, Laxbach und Bachspitze links und rechts der Jahnstraße als Leader-Projekt in Auftrag zu geben oder andere Fördermöglichkeiten auszuschöpfen. Mittel dafür sollen im Haushalt fürs kommende Jahr bereitgestellt werden. Ermittelt haben will die Fraktion die Kosten für alternative Möglichkeiten, die Dächer der Gebäude in städtischer Hand mit Fotovoltaik-Anlagen zu versehen. Diese Kosten- und Leistungsermittlung solle als Basis für den Haushalt 2023 dienen können.

Zudem soll erkundet werden, inwieweit die anderen öffentlichen Träger PV-Anlagen auf ihren Dächern planen. "Hirschhorn sollte seine Möglichkeiten ausnutzen, Energie aus Fotovoltaik zu erzeugen. Unter den aktuellen ökonomischen Rahmenbedingungen ist damit zu rechnen, dass Gewinn zu erzielen ist", begründet man dies. Schließlich ging’s noch um Stromeinsparung. So soll überprüft werden, ob die nächtliche Beleuchtung sowohl der Straßen als auch der öffentlichen Gebäude reduziert werden kann. Außerdem soll darauf hingewirkt werden, dass auch in nicht-öffentlichen Gebäuden die Beleuchtung reduziert wird. Und in städtischen Gebäuden sollen eventuell vorhandene "heimliche Stromfresser" aufgespürt und optimiert werden. Bürgermeister Oliver Berthold stellte klar, dass sich Energieversorger Entega aus Sicherheitsgründen nicht auf eine weitere Reduzierung der Straßenbeleuchtung einlasse.