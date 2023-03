Von Ronald J. Autenrieth

Hirschhorn. Am vergangenen Sonntag war der Kapitelsaal des Hirschhorner Karmeliterklosters wieder bestens besucht. Der Geiger Johannes Pflegerl und der Pianist Luca Monti waren eigens aus Wien angereist. Das Publikum geizte nicht mit Beifall und erklatschte sich Zugaben.

Bei den Künstlern handelte sich um Hochkaräter: Pflegerl spielt im Radiosinfonieorchester Wien, Monti gewann zahlreiche Wettbewerbe und unterrichtet an der Wiener Musik- und Kunst-Privatuniversität. Zum Vortrag kamen Werke der Wiener Klassik und Romantik.

Ließ bereits Mozarts Rondo KV 373 aufhorchen, so atmete Franz Schuberts Grand Duo in A-Dur jene bittersüße Sehnsucht, wie sie wohl nur in der Donaumetropole beheimatet war. Elegische Schlenker nach a-Moll, der Lieblingstonart des Frühromantikers, dann wieder Abgründiges neben Leutseligem – diesen Spagat schafft nur Schubert und die Interpreten schufen daraus eine kongeniale musikalische Einheit. Montis Anschlag war blitzsauber, Pflegerl setzte seine wertvolle Geige höchst gekonnt ein. Fragt man Monti, ob die Restaurierung des 120 Jahre alten Flügels im Kapitelsaal gelungen sei, lautet die Antwort lapidar: "Großartig!". Zu Pflegerls Violine, Baujahr 1690, wusste Aloisia Sauer vom Förderverein gar Kriminalistisches zu berichten: Giovanni Battista Grancino tötete im Kampf einen Spross der Lavazza-Dynastie, doch der Richter hatte ein Einsehen und ließ ihn laufen. So verdanken wir der italienischen Justiz, dass Grancino weitere meisterhafte Geigen bauen konnte, darunter eben jene von Johannes Pflegerl.

Die zweite Konzerthälfte begann farbenreich mit einem Scherzo aus der Feder Alexander Zemlinskys, dem Lehrer des großen Arnold Schönberg und leider einer der meist unterschätzten Komponisten der spätromantischen Epoche, wie man unschwer hören konnte. Die abschließende Violinsonate von Johannes Brahms war ein Geschenk an Clara Schumann, die er in seiner Düsseldorfer Zeit, als deren Gatte noch lebte, mehr anbetete als dem guten Robert lieb sein konnte. Insgesamt präsentierte das Duo einen freundlichen, eher aufgeräumten Brahms, duftig, transparent, dennoch aber immer erkennbar. Die romantischen Abgründe waren eher fein austariert, etwa wenn die Violine in hoher Lage innehielt, während das Piano in die Tiefe schritt. Die Musik des gebürtigen Hamburgers und Wahl-Wieners Brahms gewann zeitlebens an Intensität, wenn das Dreieck Johannes/Clara/Robert durchschimmert, so in der seelenvollen Klaviereinleitung des Adagios, die unverkennbar Schumannsche Züge trug.

Das Publikum zeigte sich begeistert, Christina Lechner konnte mit der Organisation und dem Besuch rundum zufrieden sein. Es gab zwei Zugaben, eine weitere Preziose Zemlinskys und ein salonhaftes Schmankerl von Carlos Gardel. Dann mussten sich die Künstler sputen, denn der Flieger zurück nach Wien sollte schon in aller Herrgottsfrühe bereitstehen.