Buchen. (rüb) Erst im Oktober wurde mit den eigentlichen Bauarbeiten begonnen, und bereits am 15. Juni soll das neue Geras-Seniorenzentrums in Hettingen seine Türen öffnen: Dass das Bauvorhaben gut vorankommt, lässt sich nicht nur an dem ambitionierten Zeitplan ablesen, sondern ist von der Landesstraße L519 auch gut zu erkennen.

Der imposante Neubau ist in den letzten Wochen und