Sulzbach. (schat) Sulzbach. (schat) Auf einmal war die Außenwand – und mit ihr noch ein bisschen mehr von der Scheune – weg: Im Billigheimer Ortsteil Sulzbach stürzte am Dienstagabend gegen 18 Uhr ein Teil eines Gebäudeensembles in der Hauptstraße ab. Bürgermeister Martin Diblik hatte in Billigheim gerade den ersten Tagesordnungspunkt der Gemeinderatssitzung aufgerufen, als die Nachricht aus Sulzbach die Versammlung aufschreckte.

"Ungefähr ein Drittel der Scheune ist in sich zusammengebrochen", skizzierte die Polizei in einer zugehörigen Meldung, das Trümmerfeld erstreckte sich auch auf angrenzende Grundstücke bzw. einen Teil der Hauptstraße. Nachdem zunächst angenommen worden war, dass es bei laufenden Umbauarbeiten an der Scheune zum Einsturz gekommen sei, erklärte die Polizei am Mittwoch auf RNZ-Nachfrage, dass nach derzeitigen Erkenntnissen am Dienstag wohl keine Arbeiten absolviert wurden. Zur genauen Ursache des Einsturzes könne man also noch keine weiterführenden Angaben machen, "die Ermittlungen laufen", so eine Polizeisprecherin.

Eine gute Nachricht gab es aber bereits unmittelbar nach dem großen Knall und der ersten großen Aufregung in der Sulzbacher Hauptstraße: Verletzte waren beim Teileinsturz der Scheune in der Nachbarschaft der örtlichen Tankstelle keine zu beklagen, Notarzt und/oder Rettungsdienst mussten also nicht aktiv werden. Auch für die Tankstelle selbst gab es laut Polizei keine Gefährdung. Der Sachschaden ist allerdings enorm, nach ersten Schätzungen der Polizei geht man von rund 150 000 Euro aus.

Vor Ort gefordert waren neben Polizei und Freiwilliger Feuerwehr auch Einsatzkräfte des THW Haßmersheim, die mithilfe einer Gerüstkonstruktion samt Wasserbassins das Gebäude absicherten. Die Hauptstraße wurde voll gesperrt, am Mittwochnachmittag konnte aus der kompletten eine halbseitige Sperrung gemacht, die eingerichtete Umleitung aufgehoben werden. Die Bewohner der beiden Gebäudeteile, die sich an die Scheune anschließen, durften nach dem Einsturz zunächst nicht in ihre Wohnungen zurückkehren. Während das Ehepaar, das am nächsten zum Scheunenanbau wohnt, weiter nicht ins Gebäude darf, konnte die Eigentümerfamilie (im entfernteren Teil wohnhaft) laut Auskunft der Gemeinde am Mittwoch wieder in ihr Haus zurückkehren. Um eine vorübergehende Unterkunft für das genannte Ehepaar habe man sich von Verwaltungsseite umgehend gekümmert.

Am Mittwoch machten sich unter anderem Mitarbeiter von Haupt-, Bau- und Ordnungsamt, Straßenmeisterei und zuständigen Behörden des Landratsamts ein Bild von der Unglücksstelle. Vom Eigentümer des Anwesens wurde zudem ein Statiker beauftragt. Der erklärte gegenüber der RNZ, dass zum einen ...