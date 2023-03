Von Caspar Oesterreich

Haßmersheim. Herausfordernd werden sie sein, die kommenden Monate und Jahre in Haßmersheim. Aktuell so gut wie schuldenfrei, steuert die Gemeinde auf tiefrote Zahlen zu. Allein der am Montagabend auf den Weg gebrachte Neubau der Kita Neckarburg wird voraussichtlich mit insgesamt rund 5,3 Mio. Euro zu Buche schlagen. Werden alle Investitionen aus dem