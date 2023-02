Haßmersheim. (lah) Es lag nicht an den Schweizern, dass der Rosenmontagsumzug des HCC Haßmersheim gestern so pünktlich wie die Deutsche Bahn startete. Die Herren I-Scheller aus Arosa hatten ihre 30 Kilogramm-Glocken jedenfalls bereits weit vor dem offiziellen Anpfiff um 15.31 Uhr am Neckarstrand zwischengelagert.

Bei vorfrühlingshaften Temperaturen und strahlendem Sonnenschein fiel das Warten zumindest leichter. Elegant eröffnete Bärin Sophie per pedes den reich bestückten Gaudiwurm, an dem sich knapp 20 Gruppen beteiligten; viele von ihnen gleich mit mehreren Garden und (Elferrats-)Wägen.

Passend zum diesjährigen Motto "Hitparade von früher bis heute", pulsierte das Narrenherz unüberhörbar in forte. Fünf Mal gab es kraftvolle Guggemusik auf die Ohren: Den Neckarfurzern folgten Meimsheim 2000, die Binauer Schnoogebadscher, die Räbefätzer sowie das Kuhbergecho.

Vollständig präsentierten sich die Haßmersheimer mit Minigarde, Büschels, Midi und Großer Garde. Confettis und Männerballett machten den Weg frei für den Elferratswagen. Als Rocker mit Luftgitarren und wildem Outfit stürmte Cantabile durch die Gassen.

Wummernde Lautsprecherboxen hatten die Pfadfinder aus Karton gebastelt und mit diversen Leckereien gefüllt. "Komm an Bord", warb der Schifferverein Germania für eine Tour auf dem handgezogenen Narrenschiff.

Für Stärkung aus der Kombüse sorgte derweil das Wurstmobil vom CCZ Schwarzach, das ebenfalls gänzlich ohne Verbrennermotor auskam.

Die Bargemer Krappen hatten den Raben Abraxas und allerlei gruselige Hexen im Schlepptau. Aber die wollten nur Kamellen verschenken und hatten ein weiches Herz unter der harten Holzmaske.

Passend zum Thema Hitparade gaben sich auch die Narren der Region die Klinke in die Hand: die WFG Bad Wimpfen, die Sulmtalnarren Ellhofen, der GCV Gundelsheim, die Allfelder Weißköpf plus Bärchensupport sowie die Wolfsstecher Bad Rappenau kamen jeweils mit dem vollen Hofstaat, mitunter tanzte gar ein Hofnarr aus der Reihe.

Eine Novität in Form einer mobilen Kusshaltestelle montierten die Heinsheimer auf ihrem Wagen. An Alice im Wunderland gemahnten die Glamour Girls aus Gundelsheim. Reichlich Alices hatten die fantasievoll ausstaffierten Hutmacherinnen im Handgepäck.