Die Straßenbeleuchtung in Haßmersheim wird künftig zwischen 22 und 6 Uhr auf die minimal zulässige Beleuchtungsstärke von zwölf bis 15 Lux reduziert. Auf Weihnachtsbeleuchtung in der Theodor-Heuss-Straße verzichtet man in diesem Jahr komplett. Foto: Oesterreich