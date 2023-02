Horde. (ankf) Der Wettergott meinte es gut mit dem närrischen Volk in der Wolfsstadt. Trotz grauer Wolken fielen nur vor Beginn große und kleine Tropfen vom Himmel. Pünktlich zum närrischen Zug hörte der Regen auf.

So konnten die Narren durch die Straßen Hardheims ziehen und ihre prächtigen Figuren, bunten Kostüme und kreativen Wagen in Begleitung von fröhlicher Musik und ohne Regenschirm präsentieren. Mit ihrer Heiterkeit, Ausgelassenheit und guten Laune vertrieben sie sogar die eine oder andere regnerisch aussehende graue Wolke.

Fotogalerie: Hardheimer Fastnachtsumzug 2023 Previous Next Die Freude und Heiterkeit der Narren der FG "Hordemer Wölf" vertrieb die regnerischen Wolken pünktlich zum Beginn des großen Umzugs. Viele Gruppen aus den eigenen Reihen der FG und Narrenfreunde aus nah und fern sorgten für buntes Treiben auf den Straßen. Foto: Ann-Kathrin Frei

Dass das Wetter nicht ganz optimal war, störte die vielen Zuschauer am Straßenrand wohl kaum. Denn der Fastnachtszug beeindruckt mit über 70 teilnehmenden Gruppen, guter Musik und kreativen Wägen. So strahlten die meisten Zuschauer in ihren ebenfalls fröhlichen Verkleidung mit den Teilnehmern um die Wette.

Die Gastgeber, die FG "Hordermer Wölf" bildeten den Anfang mit rund 15 Gruppen. Ob Bambini, Kinderschautanzgruppe, Garden, Elferrat, Wölf oder Herz und Zylinder, die Hordemer waren gut aufgestellt.

Der Motivwagen „Bauer sucht Frau“ sorgte mit Hits und Klassikern für Partystimmung auf den Straßen Hardheims. Foto: Ann-Kathrin Frei

Unterstützt wurden sie von den Fränkischen Herolde Unterschüpf und durch die Trommelgruppe "Heescht", die nicht nur den Takt vorgaben, sondern zu Beginn des Zuges bereits für fröhlich-närrische Stimmung sorgten.

Die liebsten Wölfe versorgten die Kleinsten am Rand des Zugs mit Leckereien. Auch wenn sie auf den ersten Blick nicht gerade fröhlich dreinschauen, so hatten sie schnell die Herzen der Zuschauer mit ihrem kuscheligen Fell erobert.

Nicht fehlen durfte auch der Elferrat mit der traditionellen Rakete. Bereits von Weitem konnte man sie über den Köpfen der Zuschauermenge sehen. "Bauer sucht Frau" war das Motto des Hordemer Motivwagens.

Die Garde darf beim Umzug nicht fehlen. Foto: Ann-Kathrin Frei

Die jungen "Bauern" suchten nicht nur ihre Frauen, sondern verbreiteten mit den aktuellsten Hits gute Stimmung. "Wir sind wie immer dabei" – das Motto der Hardheimer Kolping – hätte nicht treffender sein können. Sie bildete den Schluss des närrischen Hordemer Umzugs.

Der Vampirwagen der "Bülfemer Kabuckel" zeigte, wie viel Arbeit in den Wagen steckt. Eine Fledermaus flatterte fast schwerelos über die Zuschauer. Aber nicht nur dieser Wagen, sondern noch viele weitere Motivwagen, Fußgruppen und Kapellen sorgten an diesem Sonntag für ausgelassene Stimmung.

Bis zum Redaktionsschluss verlief alles nach Plan, wie die eingesetzte Security vor Ort mitteilten.