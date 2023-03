Hardheim. (adb) Sie ist immer wieder gut für ein interessantes "Extra", die evangelische Kirchengemeinde Hardheim-Höpfingen: Aktionen wie die österlichen "Leuchtfeuer" am Hockenberg sind in bester Erinnerung. Nun legen die Aktiven nach.

Vom Sonntag bis zum Karfreitag wird das "Kirchencafé" zum "Kirchenkino" umfunktioniert – dank einer Vielzahl Ehrenamtlicher an jeweils sechs Tagen pro Woche. Die Rhein-Neckar-Zeitung sprach mit dem Aktiven Johannes Sitterberg über die Hintergründe.

"Die anfängliche Idee bestand darin, ob und wie man das Kirchencafé in der Vorosterzeit neu beleben könnte, am besten mit einem Angebot über die Gottesdienste hinaus", merkt er an. Im Gedankenaustausch erwies sich ein Impuls als besonders vielversprechend. "Während eines Beisammenseins nach einem Gottesdienst regten Gemeindemitglieder ein Kirchenkino an. Der Vorschlag kam gleich gut an: Aus einer fixen Idee reiften nach und nach Pläne, die immer konkretere Züge annahmen.

So entschied man sich dafür, dass zugunsten eines Fernsehgeräts auf eine Großleinwand verzichtet wird. Es soll nicht um einen Abend mit Event-Charakter gehen, sondern um ein bewusstes Miteinander: Man sieht sich in übersichtlicher Runde einen Film an, kann sich Knabbereien schmecken lassen, macht sich eigene Gedanken und spricht im Anschluss noch darüber", zeigt Sitterberg auf.

Hintergrund Das Hardheimer "Kirchenkino" beginnt am morgigen Sonntag um 19 Uhr im evangelischen Gemeindezentrum. Beginn ist jeweils von Sonntag bis Donnerstag um 19 Uhr; freitags startet die Filmvorführung um 20 Uhr. Gezeigt werden die Episoden "Ich habe dich bei deinem Namen gerufen" (5. bis 10. März), "Schabbat" (12. bis 17. März), "Jesus liebt alle Kinder (19. bis 24. März) sowie "Der Fels, auf dem sie gebaut wird" (26. bis 31. März). Der Eintritt ist frei. adb

Gezeigt wird die Filmserie "The Chosen – das Leben Jesu": Freigegeben ab zwölf Jahren, beleuchtet die anspruchsvoll gedrehte Serie in jeweils 50-minütigen Episoden das Leben und Wirken des Herrn. Wer jetzt einen theatralischen "Kolossalfilm" erwartet, liegt falsch. "Es handelt sich um eine Serie, die vor allem die menschliche Seite berücksichtigt. So wird unter anderem geschildert, dass auch starke Charaktere wie Petrus ins Zweifeln geraten können. Viele Handlungen und Gedanken lassen sich auf die aktuelle Zeit und alltägliche Situationen beziehen", betont der Apotheker im RNZ-Gespräch.

Sitterberg freut sich über zahlreiche Mitwirkende. Zum Team gehört unter anderem Jugendreferent Manuel Kugler, der 2,5 Tage pro Woche in Hardheim verbringt. "Er wird die Sonntagsvorführungen gezielt als familienfreundliche Alternative zum Tatort gestalten", erklärt Sitterberg. Allgemein sind die Abende als "Gemeinschaftserlebnis" konzipiert.

In diesem Sinne verstehen sie sich als Gesprächsrunde: "Zu jeder Folge der Serie existiert ein Leitfaden für mögliche Diskussionsansätze, der bei uns situativ zum ...