Gerichtstetten. (ww) Drei Jahre ruhten sie im stillen Kämmerchen, doch nun zeigten sie sich wieder in bester Stimmung und einem närrischen Programm der Spitzenklasse: die "Karschdäider Housche". Vier Schautanzgruppen gibt es mittlerweile im närrischen "Houschedorf" Gerichtstetten. Was liegt da näher, als diese in einer "1. Närrischen Housche-Sitzung" zu präsentieren.

Unter Federführung von Rebecca Ehrenfried-Dittmar und Sandra Heller entstand gemeinsam mit vielen Helfern das Programm dieser närrischen Veranstaltung, das mit Schautänzen befreundeter Gruppe, Büttenreden und Sketchen den Vergleich mit Sitzungen von Fastnachtsgesellschaften nicht zu scheuen brauchte – sehr zur Freude eines riesigen und großartigen Publikums.

Es war wieder einer dieser Abende, an dem die närrisch geschmückte Gerichtstetter Turnhalle gut um die Hälfte hätte größer sein dürfen. Denn wirklich alle Sitz- und Stehplätze waren belegt. Ein jeder wollte dabei sein, wenn in Gerichtstetten nach langer Pause wieder das dreifach närrische "Housche runner" angestimmt wurde. Tamina Hohwieler hieß auf charmante Art das Publikum willkommen und führte gekonnt durch das närrische Abendprogramm.

Fotogalerie: Fastnacht in Gerichtstetten: Erste Närrische Housche-Sitzung Previous Next Die "Karschdäider Housche" haben bei ihrer Fastnachtssitzung ein närrisches Feuerwerk abgebrannt. Bis spät in die Nacht hinein boten die Aktiven ihrem Publikum spektakuläre Tänze, zündenden Humor, stimmungsvolle Musik und die ein oder andere Gelegenheit zum Mitmachen. Fotos: Wolfgang Weniger

Den Einstand machte die Minischautanzgruppe als kleine, aber putzmuntere Bärchen. Im Alter von drei bis sechs Jahren stellten die jüngsten Nachwuchstalente ihren Tanz unter das Motto: "Mein Freund der Teddybär". Trainiert wurden die kleinen Tänzer von Eileen Ballweg, Sandra Heller und Tamina Hohwieler.

Dass man als Bedienung nicht nur Geld verdienen kann, sondern auch vieles erlebt, konnte man anschließend von Nina Zang, einem Nachwuchstalent der FG "Höhgöiker" Glashofen, erfahren. Gekonnt zeigte sie ihr Talent auf der Bühne und erntete, wie generell alle Akteure des Abends, einen tosenden Applaus.

Ganz ungewohnt, präsentierte sich die kleine Besetzung des Männergesangvereins "Eintracht" als Seeräuber mit ihrem Kapitän Dieter Kaiser und dem Lied " Wellerman" von "Santiano" und Nathan Evans. Weitere Piraten aus den Reihen der Landjugend heuerten an und reihten sich optisch wie klangstark in den beeindruckenden Seemannschor ein: eine absolute Premiere im "Houschedorf".

Von der FG "Schneeberger Krabbe" besuchte Ralf Zang das "Houschedorf" und ließ als Büttenass ein begeistertes Publikum an seinem doch sehr persönlichen Jahresrückblick teilhaben. Mit Witz, Humor und einem mitreißenden Showtalent hatte er das Publikum, das genussvoll an seinen teils kuriosen Erlebnissen teilhaben durfte, in Kürze auf seiner