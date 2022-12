Von Adrian Brosch

Hardheim. Vor 700 Jahren erstmals erwähnt wurde die Hardheimer Steinemühle: 1322 fiel der Name der "steinernen Mühle" erstmals in einem Lehensbrief. Seit 1686 befindet sie sich im Besitz der Familie Müller und wird in der nun elften Generation seit 2001 von Frank Müller betrieben. Stets ein Anliegen ist die zukunftsgewandte Gewinnung von Energie: