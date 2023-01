Haag. (fa) Nach dreijähriger Coronapause konnte der Tischtennisclub (TTC) Haag wieder im gewohnten Rahmen seine Tischtennis-Vereinsmeisterschaft austragen. Bereits bei der Hallenöffnung am vergangenen Freitag waren zur Einspielphase alle Tischtennisplatten belegt und es herrschte ein emsiges Treiben. Pünktlich um 19 Uhr begrüßte Franz Altmann, erster Vorsitzender des TTC Haag, knapp 30 Sportlerinnen und Sportler zum diesjährigen Wettbewerb an der Platte.

Zum ersten Mal nahm die Trainingsgruppe der Schülerinnen an einem "Wettkampf" teil. Sie wurde erst im vergangenen Jahr gegründet. Evelyn Schmidt, Lena Göhrig, Johanna Trautmann, Lena Wenzel und Lina Wagner spielten am Freitag eine Vorrunde und am Samstag eine Rückrunde. Gerade bei den fünf Schülerinnen war das Engagement, der Eifer, aber auch der Siegeswille zu erkennen. Die Mädchen haben ihre erste "Meisterschaft" supertoll gespielt. Sie haben sich auch von Niederlagen nicht beeindrucken lassen, sondern bewiesen echten Sportsgeist. Denn obwohl es mit Evelyn Schmidt eine klare Vereinsmeisterin gab, war bei den Nächstplatzierten kein Verdruss zu erkennen, was eine klare Einstellung zu diesem Einzel- und zugleich auch Team-Sport zeigt.

Ähnlich beeindruckend war der Wettkampf der Freizeitspieler beim Grümpelturnier. 17 Teilnehmerinnen spielten in vier Vierergruppen am Freitag eine Vorrunde, die am nächsten Tag beendet wurde. Bemerkenswert ist, dass mit Bürgermeister Jan Frey, Bürgermeister-Stellvertreter Jürgen Dinkeldein und den Gemeinderäten Carmen Oesterreich, Reinhold Heiß und Jens Feldhaus gleich fünf Gemeindepolitiker mehr oder weniger erfolgreich an der Platte um den vierzig Millimeter kleinen Plastikball stritten. Aussagekräftige Ergebnisse standen meistens schon nach kurzer Zeit fest. Ebenso die Tatsache, dass innerhalb kurzer Zeit klare Tatsachen mit "Sieg oder Niederlage” feststanden, was in der Politik oftmals nicht möglich ...