Von Rüdiger Eberle

Gundelsheim. Ein höchst motiviertes närrisches Volk konnte der Vorsitzende des Gundelsheimer Carneval-Vereins, Hans-Peter Bechtold, zur zweiten von insgesamt fünf Prunksitzungen in der gut besetzten Deutschmeisterhalle willkommen heißen. Traditionell eröffnet wurde das Programm von den "Rebläusen", die in schöner Kostümvielfalt einen Showtanz nach dem Motto der diesjährigen Kampagne "Heiße Rhythmen mit Helau, so feiern wir beim GCV" darboten. Musikalisch begleitet von der fünfköpfigen "Jarryland-Band", marschierte der närrische Hofstaat ein: Prinz Uwe III. vom swingenden Saxofon und Prinzessin Heike I. Edle von Schlappenstein sowie das Kinder-Prinzenpaar Prinz Jonas II. vom Soccerfeld und edlem Blech und Prinzessin Ella I. vom tanzenden Rössle.

Närrische Majestäten: Prinz Uwe III. vom swingenden Saxofon und Prinzessin Heike I. Edle von Schlappenstein mit dem Kinder-Prinzenpaar Prinz Jonas II vom Soccerfeld und edlem Blech sowie Prinzessin Ella die I vom tanzenden Rössle. Foto: Rüdiger Eberle

Nach dem Tanz der GCV-Minigarde stieg Tim Wörner als Kater, die Symbolfigur des Gundelsheimer Carneval-Vereins, in die Bütt. Sein Hauptaugenmerk lag auf dem Geschehen um die Ampelparteien und in der EU, um Strom- und Gasnotstand und nicht zuletzt auf Putins Angriffskrieg. "Umweltkleber" (die auch die Menschen von ihrer Arbeit abhielten, die durch ihre Steuereingaben deren "Faulenzerei" unterstützten) bekamen ebenso ihr Fett weg wie Finanzminister Christian Lindner für seine pompöse Hochzeit auf Sylt ("Alle müssen sparen, nur unsere Politiker nicht.").

Nach dem Tanz der Jugendgarde stieg ein Protagonist der besonderen Art in die Bütt: Pius Haaf als Türsteher, der noch nie so viel Macht wie in seinem schwierigen Job hatte. Viel Wissen und Fingerspitzengefühl wurde ihm abverlangt – von der nicht nur in Amerika großen Waffenlobby über Erdogans Angst vor den Kurden bis hin zum Kopftuch und der Sittenpolizei im Iran. Erschwerend musste Haaf seine umfangreiche Rede ohne Protokoll vortragen – strengste Geheimhaltung!

Das Senioren-Männerballett zeigte einen Schautanz zu Liedern des großartigen Udo Jürgens, die Tanz-Mariechen Letizia und Inessa Kühn begeisterten mit hervorragenden Tanzeinlagen. Wie nicht anders zu erwarten, brachten die "Altstadtjodler" den Narrentempel erstmals zum Beben. Sie entführten nach Rio de Janeiro zum Sambatanzen und Schunkeln, trafen dort Charly Brown und feierten eine Fiesta Checeirama.

Nach dem Showtanz der Juniorengarde nahmen die "Quatsch Comedy Chaoten" herrlich humorvoll Weiblein und Männlein schonungslos aufs Korn. Die Gruppe "Just Dance" brachte südländisches Temperament mit auf die Bühne, gefolgt von den Schlosssängern, die wie gewohnt vieles in Wort und Bild an Weltgeschehen zu berichten hatten. Die Guggenmusik unter der Leitung von Sonja Rauschdorf knüpfte nahtlos dort an, wo die Altstadtjodler aufgehört hatten. Nachdem die Prinzengarde zu Ehren des Prinzenpaares ihren tollen Showtanz vorgeführt hatte, plauderten die Neckarpiraten Stefan und Maximilian Wittmann aus, was sie so über die Pandemiezeit erlebt haben.

Eindrucksvoll stellte das GCV-Männerballett unter Beweis, dass es trotz zweijähriger Zwangspause keinerlei Schaden genommen hat. Im Gegenteil: Die Truppe hat an Männerbeinen zugenommen – stark verjüngt, zeigte es eine große Leistungssteigerung. Die drei "Riesling-Rosinen" Julia Sammet, Lea Heberle und Steffi Trobiani wollten kräftig abrocken – mit gutem Wein natürlich und jeder Menge an Trinksprüchen. Tanz und Gesang, gepaart mit fantasievoller Kostümvielfalt, bot der Showtanz der "Glamour Girls", ehe die Band "Lautlos" (Marcel und Tim Petrasch, Maximilian Kolb und Tom Hommelsheim) das närrische Volk zum Gymnastikprogramm erneut von den Stühlen holte.

Mit einem fulminanten Finale endete das kurzweilige vierstündige Programm, hervorragend moderiert von den beiden Jungstars Chris Fauser und Christoph Platzer. Sie und Präsident Hans-Peter Bechtold dankten den über 300 Beteiligten vor und hinter den Kulissen, aber auch dem tollen Publikum. Ein besonderer Dank ging an Miroslav Spousta, der das tolle neue Bühnenbild geschaffen hat.