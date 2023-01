> "Garten- & Pflanzentage": Zahlreiche regionale und überregionale Anbieter verwandeln am Samstag, 15., und Sonntag, 16. April, jeweils von 10 bis 17 Uhr das Museum in ein Pflanzenmeer. Der "Pflanzendoktor" Klaus Schneider diagnostiziert Krankheiten und Schädlinge an mitgebrachten Pflanzen(teilen). Es gibt Gartenbauvorträge in der Dreschhalle, und ein Pflanzentaxi bringt Einkäufe zum Abholpunkt. Die Garten- und Pflanzentage finden in Kooperation mit der Gesellschaft zur Förderung des Gartenbaus in ...

> "Ostern im Museum": Am Ostermontag (10. April) von 13 bis 17 Uhr liegt es an den Kindern, alle Eier, die der Osterhase auf dem Museumsareal versteckt hat, zu entdecken. Noch dazu können alle Interessierten ab 13 Uhr Ostereier bemalen und nach Herzenslust verzieren. Das Ostereiersuchen ist um 13.30, 14.30 und 15.30 Uhr.

> "Kochen in alten Küchen": Die Küchen im Blauen Haus, im Armenhaus, in der Post und im Bofsheimer Haus sind am Sonntag, 26. März, ab 11 Uhr in Betrieb. In den historischen Gebäuden des Museums bereiten Helfer alte, teils fast vergessene Küchenklassiker zu.

Gottersdorf. (RNZ) Wer dem Alltag entfliehen und in die Atmosphäre vorindustriellen Lebens eintauchen möchte, ist beim Odenwälder Freilandmuseum in Gottersdorf an der richtigen Adresse. Dort erfahren Besucher, wie die Menschen in den beiden Regionen Odenwald und Bauland in den vergangenen 300 Jahren gelebt, gearbeitet und gewohnt haben. Herzstücke des Museums sind die originalen Gebäude, die in Gottersdorf wiederaufgebaut wurden. Das Museum bietet ein vielfältiges Programm für Familien, Schulklassen und Erwachsenengruppen an. Anhand verschiedener Vorführungen, Mitmachaktionen, Führungen und Workshops kann sich so jeder ein Bild vom Leben im Odenwald von anno dazumal machen. Das abwechslungsreiche Programm für 2023 ist bereits festgezurrt, auch wenn Interessierte sich noch etwas gedulden müssen: Die Saison startet Ende März.

> "Heiße Schokolade selbst machen": Spaß für die ganze Familie verspricht dieser Aktionsnachmittag am Ostersonntag (9. April) ab 13 Uhr im Bofsheimer Haus.

> "Garten- & Pflanzentage": Zahlreiche regionale und überregionale Anbieter verwandeln am Samstag, 15., und Sonntag, 16. April, jeweils von 10 bis 17 Uhr das Museum in ein Pflanzenmeer. Der "Pflanzendoktor" Klaus Schneider diagnostiziert Krankheiten und Schädlinge an mitgebrachten Pflanzen(teilen). Es gibt Gartenbauvorträge in der Dreschhalle, und ein Pflanzentaxi bringt Einkäufe zum Abholpunkt. Die Garten- und Pflanzentage finden in Kooperation mit der Gesellschaft zur Förderung des Gartenbaus in Baden-Württemberg-Hessen statt.

> "Räuchern mit Baumharzen": Das Verbrennen von Baumharzen, Räuchern genannt, ist eine jahrhundertealte Technik, die heute wieder sehr angesagt ist. Am bekanntesten ist wohl die Verwendung von Weihrauch im Rahmen religiöser Zeremonien. Ein Workshop im Odenwälder Freilandmuseum gibt am Samstag, 29. April, von 10 bis 14 Uhr eine Einführung in verschiedene Baumharze, ihre Anwendung und Wirkung (Anmeldung erforderlich).

> "Der frühe Vogel fängt den Wurm": Das Odenwälder Freilandmuseum bietet am Sonntag, 30. April, ab 6 Uhr eine Vogelstimmenwanderung anlässlich des internationalen Tags des Streuobsts (Anmeldung erforderlich).

> "Leben zur Zeit des Dreißigjährigen Kriegs": Wie sah der Alltag der Menschen zur Zeit der Dauerkrise der ersten Hälfe des 17. Jahrhunderts aus? Die Reenactment-Darsteller des Regiments Johann Wolf geben am verlängerten Wochenende um den 1. Mai einen Einblick in das militärische und zivile Leben dieser für Mitteleuropa so einschneidenden Zeit. "Living History", also lebendige Geschichte, bietet das Kurbaierische Dragonerregiment am Samstag, 29., und Sonntag, 30. April, jeweils von 11 bis 18 Uhr sowie am Montag, 1. Mai, von 11 bis 16 Uhr.

> "Schöne Dinge aus Weiden flechten": Der Sonntag, 7. Mai, ist im Freilandmuseum ein Tag, an dem sich alles um das Material Weidenruten dreht. Regional gewachsen, leicht zu bearbeiten und über die Biotonne entsorgbar: Nachhaltiger könnte jahreszeitliche Deko nicht sein. Es können unter Anleitung von 11 bis 16 Uhr kleine Blumenampeln geflochten werden.

> "Der Froschkönig": Märchentheater im Freilandmuseum bietet das "Mobile Kindertheater Odenwald" am Sonntag, 21. Mai, ab 14 Uhr: Eine verlorene goldene Kugel ist der Anlass für ein Versprechen, das die schöne Prinzessin schnell gibt, aber nur ungern hält. Doch am Ende wird sich ihre Redlichkeit auszahlen.

> "Kalter Hund, Käseigel & Petticoat": Einen Ausflug in die Zeit von Hula-Hoop, Elvis Presley, schriller Mode und besonderen Gaumenfreunden wie Fruchtbowle, sanftem Engel und Käseigel bietet das Odenwälder Freilandmuseum am Pfingstmontag (29. Mai) von 11 bis 18 Uhr. Dreh- und Angelpunkt ist das Haus Bär. Dort wird gekocht, gebacken und Bowle geschlürft.

> "Tag der alten und neuen Nutztiere": Tiere waren früher auf dem Bauernhof unerlässlich – nicht nur als Milch- und Fleischlieferant, sondern auch als Arbeitstiere. Das Museum gibt am Sonntag, 4. Juni, von 13 bis 17 Uhr einen Einblick in die Aufgaben von Pferd, Ochse, Esel, Biene, Schaf und Ziege auf dem Bauernhof.

> "Badische Revolution 1848/1849": Das Ringen um demokratisches Mitwirkungsrecht der Jahre 1848/49 war vor allem in den Städten allgegenwärtig. Wie jedoch erlebten die Menschen auf dem Land diese Zeit? Eine Antwort gibt das Odenwälder Freilandmuseum bei einer "Living History"-Veranstaltung rund um das verlängerte Fronleichnamswochenende. Reenactment-Darsteller der IG Lebendige Geschichte 1848/1849 bevölkern das Museum an Fronleichnam (Donnerstag, 8. Juni) von 11 bis 18 Uhr, am Freitag, 9., und Samstag, 10. Juni, jeweils von 11 bis 18 Uhr sowie am Sonntag, 11. Juni, von 11 bis 16 Uhr.

> "Faszination Bauerngarten": Bauerngärten waren früher überlebenswichtig für die Menschen auf dem Land. Sie waren Speisekammer und Medizinschrank zugleich. Was in dieser Jahreszeit zu ernten ist, erfahren Interessierte am Sonntag, 18. Juni, ab 14 Uhr bei einer Führung. Naschen ist ausdrücklich erlaubt.

> "Oldtimer-Treffen im Museum": Fans und Freunde alter Karossen sind am Sonntag, 25. Juni, von 10 bis 18 Uhr willkommen, ihre blitzeblank geputzten und liebevoll gepflegten Oldtimer im Museum vorzufahren. Zu sehen sind Fortbewegungsmittel aller Art bis zu den Baujahren der 1970er Jahre (Anmeldung für Fahrzeugbesitzer erwünscht).

> "Grünkernfest": Das große Jahresfest im Odenwälder Freilandmuseum findet am Sonntag, 16. Juli, von 10 bis 18 Uhr statt. Im Mittelpunkt stehen das Ernten des Getreides auf dem Feld und das Rösten des Grünkerns. Geboten sind ein Kinderprogramm und Grünkernspezialitäten. – Doris Öppling bietet um 10.30 Uhr eine Kräuterführung an.

> "Winneweh-Fest": Das Museum mit all seinen Höfen und Plätzen wird am Samstag, 29. Juli, von 11 bis 22 Uhr und am Sonntag, 30. Juli, von 11 bis 16 Uhr zur Klangkulisse für historische Musik auf alten Instrumenten. In der Dreschhalle ist der Tanzboden für Winneweh und andere legendäre Gruppentänze freigegeben.

> "Hurra! Kindertag!": Einen Tag für die kleinen Gäste des Museums gibt es am Sonntag, 6. August, von 10 bis 18 Uhr. Im Gelände sind verschiedene Mitmachstationen verteilt, die zum Werkeln und Basteln einladen. Es gibt Erzählmärchen und Mitmachtheater mit dem "Mobilen Kindertheater Odenwald".

> "Würzbüschel binden": Die Kräuterpädagogin Doris Öppling streift am Samstag, 12. August, von 14 bis 17 Uhr mit Interessierten durch das Gelände des Museums und sammelt typische Kräuter, die in die traditionelle "Wärzbäärde" kommen (Anmeldung erforderlich).

> "Handwerkertag": Korbflechter, Schmied, Besenmacher, Feinsattler und andere geben am Sonntag, 13. August, von 11 bis 18 Uhr Einblick in ihr Handwerk.

> "Alltag zu Uromas Zeiten": Ein belebtes Museumsdorf erwartet Besucher am Samstag, 19. August, von 11 bis 18 Uhr und am Sonntag, 20. August, von 11 bis 16 Uhr. In und um zwei der Museumshäuser gehen "Living History"-Darsteller dem ganz normalen Alltag der Zeit nach: Es wird gebacken, gekocht, geschnitzt, Holz gehackt, Wäsche gewaschen und vieles mehr.

> "Fledermäuse sehen mit den Ohren": Mit dem Fachberater des Neckar-Odenwald-Kreises für Fledermäuse gehen Kinder bei der "Batnight" am Samstag, 26. August, um 19.30 Uhr auf leisen Sohlen auf Spurensuche im Museumsgelände. Mit dem Bat-Detektor werden sogar die Rufe der Fledermäuse hörbar. Die Führung eignet sich für Kinder im Alter von acht bis 14 Jahren (Anmeldung erforderlich).

> "Fledermäuse – lautlose Jäger": An Erwachsene richtet sich eine zweite Führung des Fachberaters für Fledermausschutz. Am Sonntag, 27. August, ab 19.30 Uhr macht er sich mit Interessierten auf die Suche nach heimischen Fledermausarten (Anmeldung erforderlich).

> "Räuchern mit Baumharzen": Einen zweiten Workshop rund um das Verbrennen von Baumharzen bietet das Museum am Samstag, 9. September, von 10 bis 14 Uhr (Anmeldung erforderlich).

> "Kartoffelfest": Ein Fest für Jung und Alt mit vielen Attraktionen rund um die Kartoffel gibt es am Sonntag, 10. September, von 10 bis 18 Uhr im Freilandmuseum: Auf dem Programm stehen die Kartoffelernte, Vorführungen der Kartoffelwaschmaschine, Kartoffeldruck und eine Strohhüpfburg. Doris Öppling bietet um 11 Uhr eine Kräuterführung an.

> "Kraut einschneiden": Vorführungen in den Küchen des Odenwälder Freilandmuseums gibt es beim belebten Dorf am Sonntag, 17. September, ab 13 Uhr.

> "Apfel- & Birnentage": Zwei Streuobstexperten des Pomologenverbands Baden-Württemberg und Hessen bestimmen am Samstag, 30. September, und Sonntag, 1. Oktober, jeweils von 11 bis 16 Uhr mitgebrachte Apfel- und Birnensorten. Ausgewählte Apfelsorten dürfen probiert werden, und an beiden Tagen wird das Pressen von Süßmost vorgeführt.

> "Einwecken, Einkellern, Dörren": Wie die Menschen früher Lebensmittel haltbar gemacht haben, führt das Odenwälder Freilandmuseum am Sonntag, 8. Oktober, von 12 bis 17 Uhr vor.

> "Schöne Dinge aus Weiden flechten": Unter fachkundiger Anleitung können Besucher am Sonntag, 22. Oktober, von 11 bis 16 Uhr filigrane Sterne in Webtechnik aus Weidenruten herstellen und diese herbstlich oder weihnachtlich dekorieren.

> "Familienaktionstag": Die dunkle Jahreszeit naht. Zum Ende der Saison widmen sich Familien im Museum dem Versuch, sich dem Licht bewusst hinzuwenden. Junge und Junggebliebene können zu diesem Zweck am Sonntag, 5. November, von 12 bis 16 Uhr Laternen basteln und Meisenknödel selbst herstellen.

Info: Das vollständige Programm gibt es auf www.freilandmuseum.com im Internet. Kontakt: Tel. 06286/320.