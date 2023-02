Früher wird bereits in Hettingen und im angrenzenden Buchener Baugebiet "Hühnerberg" gegraben und gebaggert: Dort wird die Firma Erdal (Darmstadt) in der kommenden Woche mit den Hausbegehungen und den Hausanschlüssen anfangen. Die Erschließung Hettingens soll aus Richtung Buchen erfolge, sagte Rollout-Managerin Marta Klawe der RNZ, also über "Hühnerberg" und "Blasse" in Richtung Ortskern. Der Beginn der eigentlichen Glasfaserverlegung im Tiefbau ist ...

Glasfaserausbau: In Buchen geht es noch in diesem Jahr los

Von Rüdiger Busch

Buchen. "Im Sommer 2024 soll der Glasfaserausbau in der Kernstadt und in allen 13 Stadtteilen abgeschlossen sein." Diese für viele Bürger wichtige Nachricht verkündete Beigeordneter Benjamin Laber nach der Baubesprechung im Hettinger Rathaus. Zuvor hatte am Mittwoch ein Abstimmungsgespräch zwischen der Breitbandversorgung (BBV) und der Stadtverwaltung im Rathaus Buchen stattgefunden.

Der Ausbaubereich Buchen umfasst neben der Kernstadt auch die Stadtteile Hainstadt und Hettingen. Los geht es in der nächsten Woche zunächst mit Hausbegehungen und dem Bau von Hausanschlüssen in Hettingen. Die Kernstadt und Hainstadt folgen dann im April oder Mai.

Ursprünglich hätte es in Buchen bereits im Sommer 2022 losgehen sollen, doch der Termin für den Startschuss musste verschoben werden, da – so damals die Aussage der BBV – noch Abklärungsbedarf zwischen den Behörden und der BBV bestand. Doch nun sind die offenen Fragen größtenteils geklärt, und der Ausbaubereich Buchen-Hainstadt-Hettingen kann in Angriff genommen werden. Die technische Koordination liegt aufseiten der BBV in den Händen von Rollout-Managerin Marta Klawe, als Baukoordinator fungiert Christian Schumann.

"In der Kernstadt und in Hainstadt werden wir im April/Mai mit dem Bau beginnen. Dafür gibt es weitere Gespräche mit dem Stadtbauamt sowie den Stadtwerken", teilte Sabine Schweiger, Landeskoordinatorin Baden-Württemberg bei der BBV, der RNZ auf Nachfrage mit. Ein symbolischer Spatenstich ist für den 30. März geplant.

Hausbegehungen in Hettingen starten

Früher wird bereits in Hettingen und im angrenzenden Buchener Baugebiet "Hühnerberg" gegraben und gebaggert: Dort wird die Firma Erdal (Darmstadt) in der kommenden Woche mit den Hausbegehungen und den Hausanschlüssen anfangen. Die Erschließung Hettingens soll aus Richtung Buchen erfolge, sagte Rollout-Managerin Marta Klawe der RNZ, also über "Hühnerberg" und "Blasse" in Richtung Ortskern. Der Beginn der eigentlichen Glasfaserverlegung im Tiefbau ist für Mitte Februar geplant, ist aber witterungsabhängig. Für ganz Hettingen rechnen Bauleiter Hüseyin Sevim (Firma Erdal) und Koordinator Christian Schumann (BBV) mit gut einem halben Jahr Bauzeit: Ziel sei die Fertigstellung spätestens bis Oktober.

Die übrigen Ortsteile

Während die Arbeiten in einigen Ortsteilen (Hollerbach, Oberneudorf, Unterneudorf, Waldhausen) bereits erledigt sind, sollen sie in Einbach in etwa sechs bis acht Wochen abgeschlossen sein. In Götzingen ist der Tiefbauer (Mace Bau, Berlin) schon bei den Hausbegehungen. Baubeginn ist für Mitte Februar – je nach Witterung – geplant. In Rinschheim geht es dann rund sechs Wochen nach dem Beginn in Götzingen los. Im Mai/Juni soll dann auch in Bödigheim und in Eberstadt der Ausbau laufen. Noch etwas gedulden müssen sich dagegen die Einwohner in Hettigenbeuern und in Stürzenhardt: Da die Erschließung nicht aus Buchen, sondern aus Richtung Mudau-Steinbach erfolgt, starten die Arbeiten wohl erst im Herbst. Doch für alle Ortsteile gilt das gleiche Zieldatum wie für die Kernstadt: Sommer 2024. Baukoordinator für die Ortsteile ist Walter Krupa von der BBV. Parallel werden aktuell sämtliche Außerortsstrecken, welche die Ortsteile verbinden, durch die Firma Kessler gebaut bzw. fertiggestellt.

Das müssen die Hausbesitzer wissen

Vor dem Beginn der Arbeiten in den einzelnen Straßen werden Mitarbeiter der BBV bzw. des beauftragten Tiefbauers Termine mit Toni-Kunden für Hausbegehungen per Telefon vereinbaren. Dabei wird abschnittsweise vorgegangen, und es finden mehrere Hausbegehungen am Tag statt. Dabei wird gemeinsam besprochen, wo die Glasfaserleitung auf dem Grundstück verlegt, die Hausbohrung vorgenommen und wo der Netzabschluss im Keller montiert werden soll. Etwa eine Woche vor dem eigentlichen Baustart in einer Straße werden die Anwohner über Wurfzettel und Schilder darüber informiert, dass die Tiefbauarbeiten bald beginnen werden.

Vor dem Ausbaubeginn in den Straßen bietet die BBV interessierten Hauseigentümern ohne Glasfaservertrag eine letzte Möglichkeit, sich zu vergünstigten Konditionen einen Zugang zu sichern. Die BBV weist ausdrücklich darauf hin, dass diese Chance ausschließlich vor Ort und nur so lange besteht, bis die Tiefbauarbeiten am Haus vorbei in der jeweiligen Straße abgeschlossen sind.

Info: Für Fragen zum Ausbau hat die BBV unter Tel. 06261/8671364 eine Hotline eingerichtet. Für Fragen zu den Produkten hat die BBV die kreisweite Rufnummer 06261/8671365 eingerichtet. Mitarbeiter stehen unter den beiden Hotlines von Montag bis Freitag von 8.30 bis 18 Uhr bereit. Alternativ besteht die Möglichkeit, Fragen auch per E-Mail an info-nok@wir-sind-toni.de zu richten