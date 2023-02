Von Stephanie Kern

Obrigheim. Wenn die Glocke an der Obrigheimer Gemeinschaftsschule um 10.15 Uhr zur großen Pause läutet, weicht die Freude der Kinder schnell der Ernüchterung: Jetzt im Winter sind die Sitzbänke abmontiert, es gibt zwar eine Tischtennisplatte und eine Wackelbrücke, das war’s dann aber auch schon. "Die Kinder sind kreativ, aber unser Pausenhof bietet einfach zu wenig", ist Alexandra van Damme überzeugt.

Van Damme ist Lehrerin an der Gemeinschaftsschule in Obrigheim und durfte sich dieser Tage über eine schöne Nachricht freuen: Beim Wettbewerb "SpardaImpuls" hat die Schule (auf ihre Initiative hin) 500 Euro beim Online-Voting gewonnen. 2500 Euro kommen jetzt noch dazu, denn die Schule erhielt auch einen der sechs Jurypreise der Stiftung der Sparda-Bank.

Mit den Worten "absolute Freude" beschreibt van Damme das, was sie bei der Nachricht empfunden hat. Schnell informierte sie auch die Schulleiterinnen Andrea Stojan und Alexandra Bechtold. "Damit haben wir wirklich überhaupt nicht gerechnet", sagt Alexandra van Damme.

Auch mit dem Förderverein ist die Lehrerin in Kontakt, denn nur dieser ist streng genommen berechtigt, das Geld der Stiftung zu bekommen. Der Verein sei involviert, wie bei früheren Projekten auch schon. "Und das Vorstandsteam möchte die Aufwertung des Schulhofs auch unterstützen, weil sie es wichtig finden, dass dort etwas passiert." Geplant ist, das Spielhäuschen mit Spielgeräten zum Ausleihen wieder aufzumöbeln und zu reaktivieren, seit dem Beginn der Corona-Pandemie ist das nämlich geschlossen.

Bälle, Tischtennisschläger, Stelzen und vieles mehr sollen zeitnah wieder für mehr Spaß in der Pause sorgen. Man wünscht sich aber auch etwas "Größeres, fest Installiertes", das dann gegebenenfalls auch umgezogen werden kann, wenn der Schulanbau kommt, so van Damme. Also: Ein Spielgerät, das den Schulhof interessanter macht.

Dass die 3000 Euro des Wettbewerbs da nur ein Startkapital sind, weiß die Lehrerin. Und hofft, dass sich noch andere Finanzierungsquellen für ein solches Groß-Spielgerät finden. "Man muss leider sagen, dass auch das Spielehaus einst auf ehrenamtliches Engagement zurückging, das wurde in einer 72-Stunden-Aktion der Pfadfinder gebaut", erklärt van Damme. "Unser Traum für den Pausenhof wären auch Rückzugsmöglichkeiten oder überdachte ...