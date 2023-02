Mosbach/Obrigheim. (schat) Jeden Tag neues Unterrichtsmaterial bekamen in den vergangenen zwei Wochen die achten Klassen der Gemeinschaftsschule Obrigheim geliefert. Im Rahmen des Deutschunterrichts nahm man die Rhein-Neckar-Zeitung intensiv unter die Lupe, sichtete Beiträge, analysierte Inhalte.

Und am Ende der besonderen Unterrichtseinheit stand auch eine besondere Unterrichtsstunde. Im offenen Austausch konnte man nämlich all die Fragen beim RNZ-Redakteur anbringen, die sich bei der Auseinandersetzung mit der Tageszeitung von hier aufgetan hatten. Der Dialog geriet überaus unterhaltsam, Deutschlehrer Michael Haag hatte die beiden Klassen bestens auf den Besuch vorbereitet.

"Das war schon schön, dass wir jeden Tag Zeitung lesen konnten", befand Ali und schob sogleich einen artigen Dank für die zuverlässige Lieferung direkt in die Gemeinschaftsschule nach. Den Fußballfan interessierte natürlich besonders die Sportberichterstattung, einige seiner Mitschüler hatten die gleichen Lesevorlieben.

Zu den Fußballfreunden zählt auch Kilian, der aber auch "andere Themen gerne gelesen" hat – und so zu neuen, zuvor eben unbekannten Informationen kam. Wichtig für die jungen Leser war durchgängig der erste Eindruck: Wenn also ein Artikel eine interessante Überschrift hatte, wurde er auch viel eher gelesen.

Die Klaro-Seite kam bei den Heranwachsenden ebenso gut an wie "kürzere, witzige Artikel", wie Anna ausführte. Und auch über gute Bilder ließen sich die Achtklässler leichter zum Lesen einladen.

Lesen war ohnehin ein fester Bestandteil der Beschäftigung mit der RNZ. Die tagesaktuellen Beiträge wurden in der Klasse nämlich auch regelmäßig vorgelesen. "Die Schüler sollten auch längere Artikel zusammenfassen oder die W-Fragen – also etwa, wo, wann und was passiert ist – und die entsprechenden Antworten darauf herausarbeiten", erklärt Michael Haag.

Etwas, das gleich mehreren der 13- bis 15-Jährigen dabei aufgefallen ist, skizzierte Jovan beim Redaktionsgespräch im Klassenzimmer: "Da tauchten immer wieder alte Wörter auf, von denen wir gar nicht wussten, was sich bedeuten." So wie ältere Zeitungsleser sich mitunter an neu-deutschen oder englischen Begrifflichkeiten stören, haben die jungen eben ihre Mühe mit (aus ihrer Sicht) dem "Altdeutschen".