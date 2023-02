Von Noemi Girgla

Schwarzach. Ein "typisch deutsches Konstrukt", so Bürgermeister Mathias Haas, bildete den Auftakt zur ersten Schwarzacher Gemeinderatssitzung im neuen Jahr. Vor ziemlich genau einem Jahr hatte das Gremium die Tarifstruktur zum Eintritt in das neue Freibad festgelegt. Beschlossen wurde ein Einheitspreissystem (auch in Verbindung mit der Schwarzach-Card),