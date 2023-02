Osterburken. (pm) Ende Februar und Mitte März werden die Klassen 6a und 6b des Ganztagsgymnasiums Osterburken (GTO) in der ARD und im KiKa beim "Tigerenten-Club", einer Fernsehunterhaltungssendung für Kinder, zu sehen sein.

Der Ausstrahlungstermin der Klasse 6a ist am Samstag, 25. Februar, um 10.45 Uhr bei KiKA und am Sonntag, 26. Februar, um 5.55 Uhr in der ARD (Folge 1241). Der Ausstrahlungstermin der Klasse 6b ist zwei Wochen später am Samstag, 11. März, um 10.45 Uhr bei KiKa und am Sonntag, 12. März, um 5.55 Uhr im Ersten (Folge 1243). Die beiden Folgen sind nach der Ausstrahlung auch noch in der ARD-Mediathek zu finden.

Im Oktober waren die Klassen 6a und 6b des Ganztagsgymnasiums Osterburken für die Aufzeichnungen der Fernsehunterhaltungssendung "Tigerenten-Club", die bei KiKa und in der ARD läuft, in Baden-Baden. Unser Bild zeigt die 6b. Foto: zg

Bereits im Juli 2022 fand die Bewerbung für die Teilnahme am "Tigerenten-Club" statt. Zur großen Freude der Kinder wurden beide 6. Klassen des GTO zugelassen. Noch vor den Sommerferien mussten die Klassen jeweils drei sogenannte Spielekinder benennen, die gegen drei Schüler einer anderen Schule antreten.

Bei den Wettbewerben werden verschiedene Fähigkeiten wie Singen, Tanzen, Klettern oder Allgemeinwissen im Vordergrund stehen. Die Spielekinder ließen dem SWR, Produktionsstätte des "Tigerenten-Clubs", dann sogleich persönliche Informationen zukommen, so dass die Drehbücher für die beiden Folgen entsprechend geschrieben werden konnten.

Vom Schuljahresbeginn im September bis zur Aufzeichnung der "Tigerenten-Club"-Folgen Mitte Oktober wuchs die Aufregung von Woche zu Woche, und der Fernsehauftritt war bei beiden Klassen stets präsent. Dies lag auch daran, dass bis zur Aufzeichnung einiges organisiert werden musste: angefangen vom Bus, der die GTO-Klassen von Osterburken nach Baden-Baden zum SWR brachte, über einheitliche T-Shirts und selbst gestaltete Poster für die Aufzeichnung bis hin zu Corona-Schnelltests am Vortag bzw. am Tag der Aufzeichnung.

Am Dienstag und Donnerstag, 11. und 13. Oktober 2022, machten sich beide Klassen auf den Weg zum "Tigerenten-Club". Die Lehrerinnen Denise Kumpf und Magdalena Link begleiteten die 6a, die Klasse 6b fuhr gemeinsam mit ...