Osterburken. (pm) Die Klasse 6a des Ganztagsgymnasiums Osterburken (GTO) hat beim "Tigerenten-Club" ihren Wettbewerb gewonnen. Die drei sogenannten "Spielekinder" der 6a setzten sich gegen drei Schüler einer anderen Schule durch.

Bei den Wettbewerben bewiesen die Schüler in mehreren Bereichen ihr Können. Als sogenannter "Club-Star" stellte Eren Akgül bei dem Wettbewerb "Lipsync" sein Showtalent unter Beweis, als er zu einem zuvor ausgewählten Lied sang und mit Unterstützung von zwei Mitschülern tanzte. Bei den Spielen "Froschhüpfen" bzw. "Klettergarten" zeigte Samuel Speckardt seine Sprung- und Kletterfertigkeiten, und beim großen Finale – dem "Tigerenten-Rodeo" – behauptete sich Finn Nußpickel. Unterstützt wurden die Schüler dabei durch den Applaus und die Motivationsrufe ihrer Mitschüler und des Publikums.

Bereits am Dienstag, 11. Oktober, und Donnerstag, 13. Oktober, hatten sich die 6a und die 6b des GTO zur Aufzeichnung der Sendung "Tigerenten-Club" auf den Weg nach Baden-Baden gemacht. Die Lehrerinnen Denise Kumpf und Magdalena Link begleiteten die 6a, die Klasse 6b fuhr mit ihrem Klassenlehrerteam Annette Hils und Oliver Schroeder.

Der Einsatz der Klassen in den beiden Shows wurde vom SWR durch eine Spende an die Kinderhilfsaktion "Herzenssache" belohnt: Die Klasse 6a unterstützte die "Kreativworkshops für Geflüchtete" und die Klasse 6b das Projekt "Mit Handicap zur Weltmeisterschaft".

Schulleiterin Regina Krudewig-Bartel zeigte sich über den Erfolg der Klasse 6a und das gute Abschneiden der 6b erfreut. Ob die 6b auch gewinnen konnte, darf an dieser Stelle noch nicht verraten werden, da der Ausstrahlungstermin ihres Wettkampfs erst am Samstag, 11. März, um 10.45 Uhr bei KiKa und am Sonntag, 12. März, um 5.55 Uhr im Ersten (Folge 1243) ist. Die Folge mit der Klasse 6a ist bereits in der ARD-Mediathek zu finden, die mit der Klasse 6b nach der Ausstrahlung dann ebenfalls.