> B27/Glashofener Straße/Walldürner Weg: "Wir haben im Walldürner Weg viele Familien mit Kindern, die die Heidelberger Straße über die Querungshilfe kreuzen. Die Straße hat ein sehr hohes Verkehrsaufkommen, die Autos halten nicht für die Fußgänger, sondern man muss warten. Man tut sich schwer", erklärte Bürgermeister Christian Hauk die Problematik. Ein Problem sei auch, dass der Blitzer hier direkt hinter der Überquerung stehe, meinte ein Bürger: "Die Autos bremsen ab und achten nur auf den Tacho, aber nicht auf die Straße." Hier könne beispielsweise die Beleuchtung der Mittelinsel zu einer besseren Sichtbarkeit führen, auch eine Bedarfsampel wurde angesprochen, so die Planer. Bei der Einmündung zur Glashofener Straße sei die Sicht für Autofahrer von unten her zudem eingeschränkt. Gleichzeitig überqueren Fußgänger die Glashofener Straße, um in den Walldürner Weg zu kommen. Hier könnte ein Schild mit dem Hinweis "Achtung Fußverkehr" für eine erhöhte Aufmerksamkeit bei den Autofahrern sorgen.

Höpfingen. (dore) Höpfingen fußgängerfreundlicher machen – das ist das Ziel des "Fußverkehrs-Checks", der vom Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg unterstützt wird. Nach dem Auftaktworkshop vor zwei Wochen folgte nun am Mittwoch die erste von zwei Ortsbegehungen: An sechs Stationen ging es einen Kilometer entlang der Heidelberger Straße/B27 von der Einmündung der Glashofener Straße bis zum Netto-Markt und wieder zurück. Bürgermeister Christian Hauk, Björn Schlie (Gemeinde Höpfingen), Alexander Imhof (GVV Hardheim-Walldürn) und interessierte Bürger sprachen zusammen mit Tim Wiesler und Annika Jung vom Karlsruher Fachbüro Planersocietät Probleme und Verbesserungsmöglichkeiten an.

> Treppe zwischen B27 und Gneisenaustraße: Ein Problem bei Dunkelheit: Die Treppe ist nicht beleuchtet, die nächste Straßenlaterne recht weit weg. Im Alltag parkten im Bereich der Gneisenaustraße zudem viele Autos auf dem Gehweg, so Bürgermeister Hauk. Alexander Imhof brachte die Möglichkeit eines Halteverbots durch die Anbringung von Schildern ins Spiel. Auch Poller (Vorschlag von Annika Jung von Planersocietät) oder eine Einbahnstraße mit Richtung von der B27 kommend könnten eine Lösung sein. Anschaulich führte ein Bürger mit einem vom Fachbüro mitgebrachten Gerät vor, dass die Rampe für Rollatornutzer nicht geeignet ist.

> Einmündung Gneisenaustraße/B27 (beim Getränkemarkt): "Hier haben wir eine super lange Querungsdistanz für die Fußgänger", erklärten die Planer Wiesler und Jung. Eine Verkürzung sei anzustreben. Im Rahmen einer Verkehrsschau könne geschaut werden, wo die beste Querungsmöglichkeit liege. Bürgermeister Hauk gab jedoch zu bedenken, dass schon nah bei der B27 ein privates Grundstück beginne, und die Möglichkeiten hier eingeschränkt seien.

> Netto-Markt/Bushaltestellen: Die Bushaltestellen sollen barrierefrei gestaltet werden. Ein weiteres Problem sprach ein Bürger an: "Ich habe schon beobachtet, dass der Bus hält, und Schüler wollen die Straße überqueren, kommen aber nicht rüber. Dann haben sie den Bus verpasst." Auch die eingeschränkte Sichtbarkeit von Kindern hinter den Schildern der Querungshilfe wurde angesprochen. Man könne die Querungen z. B. an eine andere Stelle versetzen, sagte Planerin Jung.

> Rathaus/Bushaltestellen: Die Bushaltestelle könnte barrierefrei werden. Markierungen bzw. Leuchtstreifen könnten die Sichtbarkeit der Haltestelle erhöhen, damit auch sehbehinderte Menschen den Weg besser fänden. "Nicht so glücklich" gewählt seien zudem die Positionen der Haltestelle am Rathaus und des Zebrastreifens unmittelbar davor. Problematisch sei auch die Lage der Haltestelle gegenüber, neben der Bäckerei Gärtnersmühle: Sie liegt direkt vor der Einmündung des Pfarrer-Künzler-Wegs.

> Einmündung Bahnhofstraße/B27: "Die Querungsdistanz ist riesig", brachte es ein Bürger auf den Punkt. "Es müssen zwei Dinge verbessert werden: Die Querungsdistanz für die Fußgänger und die Sichtverhältnisse für die Autofahrer", sagte Planer Tim Wiesler. Eine Möglichkeit sei, eine Einbahnstraße von der B27 ausgehend nach unten anzuordnen.

Zwischen den Stationen fiel beim Laufen über den Gehweg an der B27/Heidelberger Straße vor allem eines auf: Es ist eng, teilweise nur einen Meter breit, und der (Schwerlast-)verkehr enorm. Und so ist es nicht verwunderlich, dass man hier normalerweise "kaum oder keine Fußgänger sieht", wie ein Bürger anmerkte. "Das Land hat das Ziel, mehr Fußgängerverkehr zu erreichen, dafür muss man aber die Infrastruktur schaffen", erklärte Planerin Annika Jung. Das absolute Minimum in Ortsdurchfahrten liege eigentlich bei 1,5 Metern, informierte sie. Heute gelte sogar ein Regelmaß von 2,5 Metern, also deutlich über den Maßen an der B27 in Höpfingen. Man könne zwar schauen, dass man die Straßenbreite auf ein Mindestmaß reduziere und gleichzeitig die Gehwege breiter mache, so Jung. Eine Verwirklichung sei aber wohl eher unrealistisch. Eine perspektivische Möglichkeit sei eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf "Tempo 30", um zumindest die Lautstärke etwas zu reduzieren und es so etwas erträglicher für Fußgänger zu machen.

Abschließend erklärte Planer Tim Wiesler: "Wir nehmen die Anregungen von heute mit und hoffen, dass wir zusammen mit den Ergebnissen der nächsten Begehung dann beim Abschlussworkshop Maßnahmen vorschlagen können, die sich realisieren lassen."

Info: Die zweite Ortsbegehung findet am Mittwoch, 9. November, um 16 Uhr in der Ortsmitte statt. Der Abschlussworkshop ist am 7. Dezember um 19 Uhr im Rathaus. Ansprechperson für die "Fußverkehrs-Checks" 2022 ist Björn Schlie (Tel. 06283/2206-15; E-Mail: bjoern.schlie@hoepfingen.de).