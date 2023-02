Mosbach. (RNZ) "Fridays for Future" kündigt für Freitag, 3. März, erneut weltweit Demonstrationen an. Die Bewegung fordert, die Stimme der am meisten vom Klimawandel betroffenen Menschen ernst zu nehmen und sofort die am stärksten von der Klimakatastrophe betroffenen Regionen zu unterstützen. Auch in Mosbach ist hierzu wieder ein Demozug geplant, dazu wird am 3. März um 15.30 Uhr zum Bahnhof Mosbach West eingeladen.

"Während LNG-Terminals in nicht mal einem Jahr gebaut werden und somit neue fossile Infrastruktur geschaffen wird, stoppt der Ausbau der erneuerbaren Energien immer noch, Klimaziele werden von Ministerien gebrochen und häufig nicht ausreichende Pläne zur Einhaltung der Klimaziele vorgelegt!", kritisiert Judah Alze von Fridays for Future Mosbach.

Einen besonderen Fokus legt die Klimaschutzbewegung dieses Jahr auf das Dorf Lützerath. Damit werde ein gerechter Beitrag Deutschlands zum 1,5°C-Ziel unmöglich. Dies sei ein klares Zeichen, dass die Politik noch immer nicht ausreichend handle, so heißt es in dem Aufruf weiter. Man wolle mit den Aktionen auf die dringende Notwendigkeit hinweisen, die Emissionen schnellstmöglich zu reduzieren.