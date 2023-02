Eine gelungene Premiere in Buche feierte Bütten-Ass Wolfgang König von den "Schnapsbrennern". Der "Umschüler" zeigte auf, dass es von Fußballstar Mbappé zu den Klimaklebern nur ein kleiner Schritt ist – zumindest im Höpfemer Dialekt. Auch stark seine Schilderung, wie die Lügendetektor-App den Haussegen in Schieflage bringt. Dass die Faschnacht die Obrigkeit aufs Korn nehmen soll, ist dem König eine Verpflichtung, und so nahm er kein Blatt ...

Diese Aufforderung setzten die "Morreschnorranten" postwendend musikalisch um: Seit 40 Jahren bereichern sie die Buchemer Faschnacht, und mit ihren Hits ging es auf der Stimmungsleiter ganz schnell nach oben in Richtung Ekstase: "Mir singe Kerl wach uff, und mache eener druff." Da hielt es kaum noch einen auf dem Stuhl! Denn die Truppe weiß Bescheid: "So wie in Buche feiert man sonst nirgendwo!" Eine Augenweide war dann der perfekt aufeinander abgestimmte Tanz der Aktivengarde der "Heeschter Berkediebe".

Dass es beim Blecker noch schöner ist als beim Ministerpräsidenten bestätigten die Ehrengäste: In gekonnten Versen warben Landrat Dr. Achim Brötel und Bürgermeister Roland Burger dafür, beim Blick auf den Irrsinn in der Welt erst recht gemeinsam Faschnacht zu feiern.

Die zehnte Hallesitzung der FG "Narrhalle" bot am Samstag in der Stadthalle in Buchen ein begeisterndes Potpourri aus traditionsreichen Gruppen und modernen Einfällen. Fotos: Rüdiger Busch

Mit dem Einzug des Elferrats, der Traditionsfiguren und der Gastabordnungen, für die Robin Schmelcher von der FG "Hettemer Fregger" Grüße entbot, begann das bunte Treiben. Uwe Ristl sendete die frohe Botschaft "Die Faschnacht, die is widder do" aus, und schon entführte die Kinderschautanzgruppe des TSV Buchen in die magische Welt der Bücher. Mit fantasievollen Kostümen und perfekten Bewegungen setzten sie das erste Ausrufezeichen. Magisch ging es weiter, und zwar nach "Bollywood", wo orientalische Schönheiten zu Hause sind, wie das Buchemer Männerballett eindrucksvoll demonstrierte: "Baby, schüttel Dein Haar für mich!"

Buche. "Ich schaue nur in glückliche Gesichter", stellte Sitzungspräsident Uwe Ristl beim großen Finale am Ende des fast vierstündigen Programms erfreut fest. Gemeinsam mit Christof Kieser hatte der "Narrhalla"-Vize mit ruhiger Hand und Witz durch die zehnte Hallesitzung geführt – durch einen Abend, der so bunt war wie ein Huddelbätz, mit traditionellen Figuren und modernen Einfällen, mit humorvollen Beiträgen und schmissigen Tänzen. Dafür trugen neben den einheimischen Akteuren aus Buche Gäste aus den närrischen Hochburgen Heescht und Höpfi und die Stadtkapelle bei, die unter der Stabführung von Lisa Helmle für Stimmung sorgte – auch noch lange nach dem Ende des Programms.

Von Rüdiger Busch

Die zehnte Hallesitzung der FG "Narrhalle" bot am Samstag in der Stadthalle in Buchen ein begeisterndes Potpourri aus traditionsreichen Gruppen und modernen Einfällen. Fotos: Rüdiger Busch

Den Finger in die Wunde legt auch immer das traditionelle Buchemer Wagenrad: Zu den bekannten Melodien nahmen die einfallsreiche Truppe große und kleine Missgeschicke aufs Korn, vom Schweineherz auf dem Friedhof über die Schlägerei beim Kickboxen-Wettkampf bis zum Streit unter drei Bürgermeistern um den IGO. Die komplett missglückte Werbekampagne des Landes nahmen Hubert Alois Kieser und seine Mitstreiter zum Anlass, erstmals auf Englisch zu singen: Frei nach Woody Guthrie "This Länd is mei Länd" – "Faschnacht at it’s bäst!", wie der anglophile Ministerpräsident sagen würde. Oder auf Deutsch; "O Du schönes Wacherad!"

Für einen fulminanten Auftakt des zweiten Teils sorgte die gemischte Schautanzgruppe der "Höpfemer Schnapsbrenner" mit ihrem mitreißenden Tanz "Arabische Nacht". Ihr Lohn: die erste Zugabe. Zurück in die Heimat ging es mit der Stadtkapelle und Vorsänger Christof Kieser bei der Liebeserklärung "Buchen, Du schöne Stadt", komponiert von Karl-Heinz Kohout. Als die letzten Töne erklangen, stürmte ein Vertreter der Firma Blitz & Donner die Bühne: Mit seinem modernen Messgerät überführte Manfred "Kiki" Röckel prominente Temposünder wie Bürgermeister, Landrat und Dekan, aber auch Radfahrer in der Marktstraße. Zum Schießen! Gemeinsam mit seinem Ingenieur Martin Hahn verkaufte "Kiki" die delikaten Aufnahmen zu später Stunde an die RNZ. Die Leser dürfen gespannt sein.

Zwei Fastnachtsaktivisten aus Heescht – Gerhard Gramlich und Tochter Doro – spielten sich dann die Bälle und so manche Spitze gekonnt zu. Die schwer verdauliche Kost der Bundesregierung – zu viele Köche verderben den Brei – nahmen sie ebenso aufs Korn wie die korrupte Fifa. Beim Blick auf die Krisen in der Welt hatten sie zumindest eine kurzfristige Lösung: "Faschenacht vertreibt die Sorgen!"

Alle Sorgen los waren die "Lustigen Witwen" des Frauenbunds. Ihr Motto: "Wieder einmal sind wir zu haben." Vorsicht Männer: Wer es bei Ihnen wagt, die Kochkünste der Gattin mit denen der Mutter zu vergleichen, lebt gefährlich. Und wer mit der Freundin fliegt nach Bali, für den gibt’s bei der Rückkehr Worschtsalat mit Zyankali! So gut ihr Auftritt auch war: Zugaberufe kamen seltsamerweise nur von der Damenwelt.

Die kam dann auch beim letzten Programmpunkt voll auf ihre Kosten. Das Männerballett der "Heeschter Berkediebe" sorgte für den würdigen Abschluss einer tollen Sitzung. Unglaublich, wie viel Körperbeherrschung Männer in den besten Jahren aufbringen können. Ein phänomenaler Auftritt, der von einer Zugabe noch gekrönt wurde.

Beim großen Finale dankte Uwe Ristl allen Akteuren auf und hinter der Bühne, den Musikern der Stadtkapelle und ganz besonders Davorin Manovic, dem Haus- und Hofmaler der "Narrhalla", und Eva Herzmann, der "guten Seele der Hallesitzung".