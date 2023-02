Buchen. (RNZ) 35 Fastnachtsgruppen aus der Bleckerstadt und den Stadtteilen, aber auch aus weiter entfernten närrischen Hochburgen präsentieren sich am Montag beim großen Rosenmontagsumzug der FG "Narrhalla". Zugaufstellung ist ab 12 Uhr in der Hettinger Straße, Zugbeginn um 14.11 Uhr. Der Zug führt über Schüttstraße, Amtsstraße, Vorstadtstraße, Walldürner Straße zur Ecke Eisenbahnstraße/Am Haag. Abschluss ist am und im "Narrenescht". Umzugsleiter ist Norbert Herzmann, unterstützt von Manfred Röckel, Uwe Ristl, Manuel Steigleder, Christof Häfner, Florian Lenhart, Michael Stark und Joe Hofer.

Die Aufstellung:

> 1. Huddelbätze

> 2. Stadtkapelle Buchen

> 3. "Morrehexe" Buchen (Hexengruppe)

> 4. "Morreschnorranten" ("De Blecker is unser Hit")

> 5. Dorfgemeinschaft Hollerbach/ TSV Hollerbach("Hexen & Zauberer")

> 6. TSV Buchen Handball ("Handballpiraten voll in Fahrt", Motivwagen und Fußgruppe)

> 7. FG "Bedemer Hannmertli" (Motivwagen und Fußgruppe)

> 8. FG "Klingemänner" Waldhausen

> 9. FG "Hossa" Schefflenz (Guggemusik)

> 10. Kinder und Jugenddorf Klinge ("Klingeteufel")

> 11. Musikverein Hettingenbeuern

> 12. FG "Götzianer Heddebör" ("Hollermännle")

> 13. "Saubach-Hexa" Bissingen (Hexengruppe)

> 14. Steinzeittrommler Buchen (Trommlergruppe)

> 15. Kultur- und Heimatverein Unterneudorf ("Brunneputzer")

> 16.Jugend- und Heimatverein Stürzenhardt ("Sterzter Bergzipfel")

> 17. Musikkapelle Eberstadt

> 18. Freiwillige Feuerwehr Buchen ("Making 112 Minions", Motivwagen und Fußgruppe)

> 19. FG "Aichelscher Schnäischittler" ("Trotz dass unser Windrad geht in die Knie, wir ,Schnaischittler‘ strotze voller Energie", Motivwagen)

> 20. Musikverein Seckach

> 21. FG "Seggemer Schlotfeger" (Jugendgarde, Schlotfegergarde, Motivwagen und Fußgruppe)

> 22. Männerballett Buchen ("Buchen goes to Bollywod")

> 23. Musikverein Heidersbach

> 24. FG "Hederschboch Dick Do" (Garde, Prinzenpaar, Garde, Fußgruppe "Dick Do", Elferrat)

> 25. "Rauchschwalbe" Bofsheim (Motivwagen)

> 26. Narrenzunft "Rouschebercher Milchsäuli"

> 27. Musikverein Schlierstadt

> 28. FG "Zimmermer Fugschelöcher"

> 29. FG "Sattelbacher Ratze" (Motivwagen und Fußgruppe)

> 30. Schefflenzer "Brüggebrunzer" ("Haus des Geldes", Motivwagen und Fußgruppe)

> 31. "Ziegelhäuser Hexen" der TSG Ziegelhausen (Hexengruppe)

> 32. "Gäässwärmerzunft Alleze"

> 33. "Schäppsturm Fätzer" Harthausen (Guggemusik)

> 34. Bleckerwagen (FG "Narrhalla" Buchen)

> 35. Elferratswagen FG "Narrhalla" Buchen.