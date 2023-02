In Bestform zeigten sich auch die närrischen Regenten der Erftalperle: Ritter Wolf und Margarethe (Steffen und Lisa Gehrig) grüßten in Versform – sehr zur Freude des Publikums, für das die beiden zur Gitarre griffen und die Stimmen erhoben: "Atemlos – Fasenacht, alle Narren aufgewacht!" hieß ihre Ode ans altehrwürdige ...

Nach den Ehrungen (die RNZ berichtet noch) und einem Schunkler mit der bestens eingespielten Hausband "Enjoy", die bis in die Nacht alle musikalischen Register zog, stieg die eigentliche "Wölf-Geburtstagsparty". Erster "Gratulant" war ein guter, alter Bekannter: Peter Bienert glänzte in seiner Paraderolle des "Isegrim vom Unterschloss". Aus seinem Turm war er gestiegen, um mit allerhand Politproporz von Putin über Scholz und Habeck bis Lambrecht, der Bundeswehr, dem fußballerischen Wintermärchen in Katar und dem "Striptease-Poker" in der Kirche abzurechnen – markig und direkt, aber immer zündend und treffend. "It’s Showtime" war dann das Motto der Kinderschautanzgruppe (trainiert von Corinna und Lena Beyer und Lisa Gehrig; Kostüme: Petra Kuhn), deren gelenkiger Tanz höchste Ansprüche erfüllte.

Wolfsheim. (adb) "Wölfe hujauf!": Was die FG "Hordemer Wölf" am Samstag in der Erftalhalle präsentierte, war mehr als eine Prunksitzung. Im Jubeljahr fuhren die Aktiven eine närrische Geburtstagsgala der Superlative auf – mit zwölf umwerfenden Programmpunkten, die zum Großteil von den eigenen Reihen gestaltet wurden: 70 wird man nur einmal! Souverän und eloquent moderiert wurde der Abend von Präsident Daniel Weber, der jedoch zum letzten Mal seines Amts waltete: Nach neun Jahren kündigte er emotional seinen Rückzug von der vordersten Front an.

Aber ganz von vorn: Nachdem Weber das "närrisch elegante" Auditorium begrüßt hatte, vermeldeten die Bambini (trainiert von Selina Dambok, Lea Dambok und Vanessa Kuhn; Kostüme: Petra Kuhn) "zwergtastische Neuigkeiten" – und zwar mit ihrem quirligen Tanz, der gleich die erste Stimmungsrakete nach sich zog. Schließlich wandte sich der Präsident an die vielen Wolfsheimer: "Hujauf, ihr liebe Narrenschar!", rief er. Für die zwölf Gastabordnungen aus dem Narrenring Main-Neckar sprachen Götz von Berlichingen (Klaus Geldenboth) und Amtmann Stumpf (Markus Fahrbach) von der FG "Lemia" Krautheim ein zünftiges Grußwort, ehe die "Hoheiten" Maß nahmen: Bürgermeister Stefan Grimm, Pfarrer Christian Wolff und Oberstleutnant Andreas Kirchner vom Panzerbataillon 363 bereicherten den Abend um herzhafte Ausführungen. "Zunder" hatte besonders Pfarrer Wolff: "Ich bin Euer Wolf(f) und hab’ Euch zum Fressen gern!", scherzte er.

Die Wolfsgarde der FG „Hordemer Wölf“ tanzte sich bei der Jubiläumsprunksitzung in die Herzen des Publikums. Foto: Adrian Brosch

Der nächste Punkt hatte es ebenso in sich: Die Juniorengarde (Trainerinnen Nadine Eckart und Heidi Heinrich-Thermann) tanzte sich munter in die Herzen des Publikums. Danach: Obacht! Was marschierten da für obskure Gesellen in die Erftalhalle ein? Et voilà: Die illustren "Wurmberg-Rockets" brillierten mit einer exzellenten Darbietung. Verkleidet als "Brandschutzexperten" nahmen sie eine aktuelle Begebenheit rund um die Erftalhalle aufs Korn. Nach alter Tradition zauberten die wortgewandten Aushängeschilder der Hardheimer Fastnacht (Matthias Bechtold, Johannes und Jürgen Beger, Bernhard Bischof, Thorsten Flicker, Karin Katzenmaier, Pia Katzenmaier-Münch und Jürgen Löffler) liebevolle Parodien auf manches Kuriosum aus den Hüten: So fanden fürwahr umstrittene Werbetafeln, das Glashaus, der Erfapark und "Sex Bomb" aus dem "Ochsen" (Wolfgang Gärtner, der zu einem spontanen Auftritt auf die Bühne geholt wurde!) sich wieder. Einfach superb!

Dem standen zwei Fremdakteure in nichts nach: Zum einen erinnerte Ralf "Zack" Zang als einer der profiliertesten Büttenredner hiesiger Breitengrade in seinem grandiosen Jahresrückblick an die Irrungen und Wirrungen der deutschen Sprache inklusive der "Kosenamenkultur", die Kapriolen des Wetters und seine dürftigen Französischkenntnisse. Letztere beschränken sich auf Werbesprüche, was die Kommunikation mit dem Austauschschüler "Accessoire" nicht eben erleichterte. Zum anderen erwies sich die adrett kostümierte Rittergarde der FG "Lemia" Krautheim (trainiert von Carmen Schweizer, Christel Mittermayer und Ramona Brand) flinken Schritts als weiterer Glanzpunkt – Rolle vorwärts inklusive!

Die Bütt von Elmar Günther ließ kein Auge trocken. Foto: Adrian Brosch

So jagte ein Höhepunkt den nächsten. Einer kam definitiv von Elmar Günther: "Ihr Wölf, hört zu und seid gut drauf – jetzt heißt’s wieder Wölfe hujauf!", frohlockte er. Mit dem vielzitierten Schalk im Nacken glossierte er allerhand Ortsgeschehen vom neuen Schultes – einem "Külsemer Brunneputzer" – über den "Erfapark 2.0" bis hin zu einem Malheur beim Zwiebelkuchenessen, das im Hordemer Krankenhaus endete. Auch der scherzhafte Blick auf Höpfi gehörte dazu – natürlich niemals unter der Gürtellinie! Die zündende Bütt sorgte für wahre Lachsalven: Keine Frage, Elmar Günther hatte sein Publikum fest im Griff. Lob fand er für die von Rainer und Gero Weimann angeführten "Donnerstags-Demos" auf dem Bürgermeister-Schmider-Platz, denen er zum Erfolg gratulierte – um gleich eine neue Aufgabe zu stellen: "Ihr Protestler, bitte, macht Monis kleine Kneipe wieder auf!", rief er in den bebenden Saal – eine Büttenrede der Sonderklasse!

Einmal mehr hervorragend tanzte die Wolfsgarde: Trainiert von Saskia Emmenecker und Beate Jodlowski, trumpfte sie mit einem Schautanz vom Feinsten auf. Auch Präsident Daniel Weber zeigte sich schwer beeindruckt: "Bitte macht einfach weiter so!", lautete sein Lob. In die "geilste Galaxie schlechthin" ging es sodann mit den ungemein gelenkigen "Erftalhüpfern": Das Hordemer Männerballett (trainiert von Daniela Jodlowski; Co-Trainerin Sandra Erhard; Teammanager Karsten Erhard) bot beste Abendunterhaltung mit akrobatisch perfekt choreographierten Bewegungen zu wuchtigen Akkorden. Die "(Voll-)Mondparty" setzte einen weiteren närrischen Akzent.

Gaudi versprach zudem ein "Umschüler" aus Höpfingen: Heiter wie eh und je bejubelte Wolfgang König mit "Wölfe hujauf" und "Schnapsbrenner helau" die Freundschaft zwischen Wolfsheim und dem Quetschedorf, ehe er manchen Kniff in die magische Trickkiste vollführte. In Claudia Beger fand er eine ideale Partnerin für ein gewagtes Experiment mit der gar nicht mal so gefährlichen Guillotine, mit dem er alle Lacher auf seiner Seite hatte.

Dass Menschsein schwer ist, wusste schon manch belesener Denker. Etwas differenzierter sahen das die "Goldstücke": "Wir Frauen haben’s auch nicht leicht", hieß ihre höchst originelle Revue über den Alltag der Damenwelt, in deren Zuge die Bühne sich in rasantem Tempo verwandelte: Aus der Duschkabine wurde eine Küche (mit Thermomix natürlich), aus der Küche eine Shoppingmeile und aus Letzterer ein Kinoabend mit mystischen Klängen. Pünktlich zur Mitternacht gab es neben tosendem Applaus die Zugabe – so endete eine mehr als würdige "Geburtstagsprunksitzung", die freilich ein Gemeinschaftsprojekt war: Beim berührenden Finale dankte Daniel Weber allen Aktiven und natürlich dem Küchenteam um die Familie Malcher. Gebührend gefeiert, gelacht, getanzt und geschunkelt wurde noch bis in die Morgenstunden: 70 wird man ja nur einmal!