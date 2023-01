Glashofen. (adb) Bestens gerüstet für die "heiße Phase" der Fastnachtskampagne 2022/23 sind die Aktiven der FG "Höhgöiker" Glashofen: Bei ihrem äußerst stimmungsvollen Ordensfest am Sonntag unterstrichen das nicht nur der schmucke neue Orden – er huldigt in bunten Farben der 750-Jahr-Feier Glashofens – sondern auch manch flotte Tanzdarbietung in der Sporthalle.

