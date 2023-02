Hüffenhardt. (cao) Schöner hätte der Hüffenhardter Fastnachtsumzug kaum sein können. Mussten die Narren vor drei Jahren noch dem Regen trotzen, wurden sie für ihre Entbehrungen während der Corona-Pandemie am heutigen Dienstag mit strahlend blauem Himmel belohnt.

Schon 30 Minuten bevor der Gaudiwurm von der Kant- über die Hauptstraße bis zur Mehrzweckhalle zog, versammelten sich Hunderte Schaulustige entlang der Strecke. Die Vorfreude auf das langersehnte Spektakel war ihnen sichtlich anzumerken.

An der Ecke Kälbertshäuser Str./Hauptstraße hatten sich Mario Schmidt und Andreas Parzer vom Hüffenhardter Carnevalverein (HCV) positioniert. Wahrlich wortgewandt kündigten die beiden jeden Wagen an und begrüßten die vielen Fußgruppen dazwischen. Für alle hatten sie einen flotten Spruch parat.

Vorneweg – wie sollte es auch anders sein – fuhr das Flaggschiff des HCV mit großer, wehender Piratenfahne. Angst um seine Habseligkeiten musste aber niemand haben, belohnten die Fastnachter stattdessen doch jeden, der sie mit einem lautstarken "Hiffelde Helau!" begrüßte. Direkt dahinter marschierten die rot-weißen Tanzmäuse gefolgt von den Pools, die ebenso das Partyvolk mit allerlei Süßem versorgten.

Am lautesten schallte die Musik vom "Best of"-Mobil, was die zwei Fußgruppen "Passion 2 Dance" und "Dancing Queens" dahinter zu dem ein oder anderen Tanz motivierte – unter dem wachsamen Auge der "Wilden Muttis", versteht sich. Als der Wagen vom KKS die Moderatoren Schmidt und Parzer passierte, waren die beiden mehr als froh, dass die Schützen nur mit Gutseln in die Menge schossen.

Die "Morschbachdeifel" sorgten nicht nur unterwegs mit ihrer Guggenmusik für Stimmung, sondern unterhielten die Narren auch noch bei der anschließenden Party an der Mehrzweckhalle.

Das ließen sich freilich auch die Fastnachter vom befreundeten TSC Bad Rappenau nicht zweimal sagen, genauso wie die Jagstfelder Hühnerläuse, die den gelungenen Umzug in Hüffenhardt komplettierten. Den Abschluss bildeten der Wagen des HSV und Kandepan mit einem Impostan Dodge Ram. "Besser hätte es wirklich nicht laufen können", bilanzierte HCV-Präsident Mark Lang.