Aglasterhausen. (lah) "Geiles Wetter", freuten sich am Dienstagnachmittag die Hausemer Windbeutel mit ihren zahlreichen Gästen. Bei Sonnenschein und 15 Grad plus rollten die Narren ganz entspannt durch den Ort und verwandelten ihn in eine fröhliche Partymeile.

Überall feierte fantasievoll herausgeputztes Fußvolk mit. Die Kleinen freuten sich über großzügig verteilte Kamellen, die Großen mussten keinen Durst leiden.

Kunterbunt eröffneten der stellvertretende Windbeutel-Vorsitzende Marcus Wolski und die Große Garde in Overalls den Umzug. Die Teeniegarde hatte sich in ausgelassene Wildkatzen verwandelt, die handzahm schnurrten.

Die Junioren- und Minigarde zog es in den kleinen Märchenodenwald. Sie gefielen als Fliegenpilze – sehr zur Freude der kunterbunten Schorleschwestern. Mit einem riesenroten Pappkartonherz – sogar beleuchtbar (!) – drückte der Jugendelferrat seine aktuelle Stimmungslage aus.

"Agilastra Spiriti" ließ das Herz des Publikums höherschlagen, fluteten die Musikerinnen und Musiker doch die Route mit kerniger Guggemusik. "Wir lassen keinen Umzug aus", beteuerten die bunten Bermuda-Bären und schwärmten von himmelblauen Augen. Unter den Fellen der possierlichen Waldbewohner aus Asbach, Schwarzach und Hause steckte auch der halbe Elferrat.

"Hause hoch", skandierten dagegen die Hexen, die sogar ganz ladylike Blumen verteilten. Die hätten die Hasen aus dem Schwarzbachtal sicher gerne gleich verspeist. Die Helmschder Jungs hoppelten munter querfeldein.

Mit Hund, Gardemädels und Scherenschleifer zogen die Schwärzicher Zigeuner die Aufmerksamkeit auf sich. Manche stapelten gleich im Doppelpack übereinander und genossen die Höhenluft. Schon von ferne schwebte der orange Lumpenhut der Breitenbronner am blauen Himmel. Frischgezapfter Gerstensaft floss hier aus mobilen Hähnen.

Zu den Brüdern Grimm und den sieben Zwergen zog es den Turnverein Aglasterhausen. Schneewittchen und ihre Pfefferminz-Prinzen hatten alle Hände voll zu tun, um das Narrenvolk mit Süßem zu versorgen. Vor einer besonderen Art der Wildtollwut warnten die Schlepperfreunde Aglasterhausen auf ihrem wummernden Abschiedswagen.

Doch nach dem Umzug war die Party noch lange nicht zu Ende. In der Festhalle feierte man dem nahenden Aschermittwoch entgegen. Denn da ist ja bekanntlich alles vorbei. Doch für die Zeit davor hatten die fleißigen Helfer bereits 100 Kilo Pommes vorbereitet. Na dann, guten Appetit!