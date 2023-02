Von Carmen Oesterreich

Hirschhorn. Wer früh zum Fastnachtsumzug der Carnevalgesellschaft C. G. Hirschhorner Ritter 1967 e. V. geht, ist klar im Vorteil. Man kann langsam die Uferstraße entlang schlendern und jeden Wagen, der sich dort aufstellt, betrachten.

Ich schaue Menschen in die Augen, die tage- und manchmal sogar nächtelang an ihren Aufführungen gefeilt, an