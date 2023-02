Eberbach. Auch in der fünfzehnten Auflage dürfte "Le Tour de Bütt" der drei Eberbacher Vereine KG Urmel, KG Kuckuck und Club Eulenspiegel nach wie vor ein Höhepunkt der Fasnachtskampagne sein. Fünf Büttenredner ziehen mit allerlei Gefolge von Gardemädchen, Elferräten, Büttel und Ranzengardisten durch Eberbacher Lokale und veranstalten so quasi fünf Fasnachtssitzungen gleichzeitig. Gegen 20.45 Uhr steht je eine Gruppe in den verschiedenen Lokalen und eröffnet das diesjährige Fasnachtstreiben. Danach ziehen sie, bis gegen Mitternacht, nach einem genauen Fahrplan durch die Stadt.

In diesem Jahr verrät Tourchef auf Lebzeit Bernhard "Lungo" Walter schon im Vorfeld ein paar Details zum Büttenmarathon.

Neben dem Gasthof "Grüner Baum", der seit der ersten Tour im Jahr 2007 dabei ist, wird noch im Restaurant "Am Leopoldsplatz", dem Alten Badhaus und der Ratsstube zur Traube halt gemacht. Anlässlich dem Bau der Concordia-Hütte vor 50 Jahren und dem 135-jährigen Jubiläum des gleichnamigen Männergesangsvereins in Neckarwimmersbach wird diese als fünfte Spielstätte mit dabei sein.

Als Redner sind in diesem Jahr die beiden Dauerbrenner Benni Müller (KG Kuckuck) und Johann "Wastl" Bachl (Club Eulenspiegel) dabei. Beide haben, bis auf eine Ausnahme, an allen Touren ihr Können unter Beweis gestellt. Zum zwölften Mal ist Hans-Georg Hold (KG Urmel) mit seiner Paraderolle als städtischer Straßenkehrer mit auf Tour. Kein Fauxpas der Stadt oder der hiesigen Prominenz ist vor ihm sicher.

Gleich drei Damen feiern 2023 ihre Premiere auf der "Tour de Bütt". Emma Auer von der KG Kuckuck und die Plappereulen vom Club Eulenspiegel mit Sarah Zimmermann und Tina Kämmler.

Der Tourchef freut sich mit seiner Crew, die aus 44 Aktiven besteht, auf einen tollen Abend. Die Stimmung wird in den voll besetzten Lokalen sicherlich hervorragend sein. Sein Dank gilt auch den Lokalen die diese einzigartige Veranstaltung ermöglichen und unterstützen. Ebenfalls dem Eberbacher Sportclub, der mit Fahrer und Bus mithilft die Gruppen von A nach B zu bringen.