Trienz. (kö) "Ohne Schild fehlt dir was", so könnte man bei diesem Anblick einen altbekannten Werbeslogan für das Telefonbuch "Das Örtliche" umfunktionieren. Was fehlt, ist am Trienzer Ortseingang von Limbach kommend die Ortstafel, die im Zeitraum zwischen Donnerstag, 29. Dezember, und Montag, 2. Januar, von Unbekannten abmontiert und entwendet worden ist. Nur gut, dass die Mitarbeiter der Straßenmeisterei schnell reagierten und unterhalb des leeren Rahmens ein Hinweisschild auf die ab dort geltende Geschwindigkeit von 50 Stundenkilometern angebracht haben.

Natürlich hat die zuständige Straßenmeisterei den Diebstahl angezeigt. Bleibt die Frage, was jemand mit einer solchen Ortstafel anfangen will. In seinem Garten wird der Dieb oder die Diebin sie ja sicher nicht platzieren, ein besonders kurioser Name ist Trienz ja auch nicht und ein kultiges Getränk – was ja des Öfteren zum Schilderdiebstahl in Asbach führte – heißt auch nicht so. Und in Trienz selbst trinkt man ja vor allem in der kommenden Zeit am liebsten Schorle.

Spaß beiseite: Das Ganze ist und bleibt ein Diebstahl. Vielleicht heißt es bei dem Dieb aber auch, "neues Jahr, neue Einsicht", und er bringt das Ortsschild wieder dahin zurück, wo es hingehört.

Wer Hinweise zum Verbleib des Ortsschildes geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06274.928050 beim Polizeiposten Limbach zu melden.