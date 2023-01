Elztal. (lm) Neben seiner privaten Familie stehen die VdK-Familie Elztal und die Sängerkollegen des MGV Liederkranz ganz vorne in den Reihen der Trauernden um Leonhard "Leo" Kollmer, der am Montag nach kurzer schwerer Krankheit im Alter von 80 Jahren verstorben ist.

Leo Kollmer war fest verwurzelt in seiner Wahlheimat Dallau. Er stand für gelebte Tugenden wie Zuverlässigkeit, Pflichtbewusstsein, Treue und Ehrlichkeit. In jahrzehntelangem ehrenamtlichem Engagement in zahlreichen Gremien, Organisationen und Vereinen hat er sich durch seine offenherzige Mitmenschlichkeit und seine hilfsbereite Art bis weit über die heimischen Grenzen hinaus große Wertschätzung erworben.

Der gelernte Schreiner war seit 1963 mit seiner Frau Sieglinde, geb. Stoll, verheiratet und stolz auf Tochter Manuela. Als Kraftfahrer war er ebenso geschätzt wie in seinen vielen Ehrenämtern. Leo Kollmer kannte kein Nein, wenn er um einen Gefallen gebeten wurde.

Sportlich und ehrenamtlich aktiv war er 60 Jahre beim SV Dallau, über 50 Jahre engagierte er sich im SPD-Ortsverein, gestaltete als Gemeinde- und Ortschaftsrat die Kommunalpolitik mit. Daneben wirkte er als ehrenamtlicher Richter beim Landgericht Mosbach. Seit 25 Jahren führte er als Vorsitzender die Geschicke des VdK-Ortsverbands Elztal, war auch hier kompetenter Ansprechpartner für Rat- und Hilfesuchende.

Wer ihn und seine mitmenschliche Art kennengelernt hat, wird Leo Kollmer ganz sicher nicht vergessen.