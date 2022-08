Der umgekehrte Weg ist selten: Wer in der ersten Mannschaft spielt, hilft nur noch in absoluten Ausnahmefällen in der zweiten Mannschaft, die Kreisklasse B spielt, aus. "Das gebietet der Fairplay-Gedanke", stellt Balukcic klar. Die beiden Eberbacher Teams trainieren zumeist auch getrennt, aber freitags zeitgleich. Das fördert den Teamgedanken und erleichtert die gemeinsamen Sitzungen, die vor dem ...

Eberbach. Die Sommerpause im Fußball ist vorbei, der Ball rollt wieder. Am besten ins gegnerische Tor, während die Gehäuse des Eberbacher SC und der SG Rockenau möglichst verschont bleiben sollen. Dazu haben die Trainer Josip Balukcic und Jurij Bock ihre Teams in der Vorbereitung schwitzen lassen, auch gab es einige Umstellungen. Im Großen und Ganzen lautet die Marschrichtung in Eberbach aber, auf bewährte Kräfte zu vertrauen. Kann die Eingespieltheit der Mannschaft zum Trumpf werden?

Als Sechser weiß Josip Balukcic um die Wichtigkeit, dass Angriff und Abwehr ausgewogen miteinander harmonieren. In der vergangenen Saison war dieses Verhältnis nicht immer im Gleichgewicht, der Angriff traf häufig, aber es wurden auch zu viele Treffer zugelassen. Ein elementarer Bestandteil der Vorbereitung war also klar: Vorne weiterhin treffen, aber hinten dichtmachen. Sechs Wochen waren angesetzt, wegen des Rückzugs eines Konkurrenten wurden schlussendlich sogar sieben daraus.

Sehr lange Vorbereitung

Eine ungewöhnlich lange Zeit, die Balukcic aber sinnvoll zu nutzen wusste: "Auch wenn ich schon einige Jahre beim ESC bin, war die vergangene ja die erste Saison, die wir komplett spielen konnten." Vorher sorgte Corona für Abbrüche, die Unruhe und mangelnde Aussicht auf Konstanz schlug sich auch in Trainings und Spielen nieder. Von Anfang an wurde mit Ball trainiert, stures Rennen ist in Balukcics Augen nicht zeitgemäß.

Die Runde 2012/2022 schloss der ESC auf Tabellenplatz neun ab. Das gesicherte Mittelfeld war in Ordnung, soll diese Saison aber übertroffen werden: "Die eine Übermannschaft wie letztes Jahr den FV Nußloch sehe ich derzeit nicht. Ich denke, dass die ersten acht Mannschaften alle um den Aufstieg kämpfen können. Wir setzten unser Ziel klar fest und sagen, dass wir unter die Top Fünf kommen möchten!" Ein Pluspunkt dabei ist, dass die Mannschaft bis auf eine Ausnahme zusammengehalten werden konnte. Zudem kommen einige punktuelle Verstärkungen, ebenso hat der ein oder andere Spieler aus der zweiten Mannschaft die Möglichkeit, sich von nun an in der Kreisliga zu beweisen.

Der umgekehrte Weg ist selten: Wer in der ersten Mannschaft spielt, hilft nur noch in absoluten Ausnahmefällen in der zweiten Mannschaft, die Kreisklasse B spielt, aus. "Das gebietet der Fairplay-Gedanke", stellt Balukcic klar. Die beiden Eberbacher Teams trainieren zumeist auch getrennt, aber freitags zeitgleich. Das fördert den Teamgedanken und erleichtert die gemeinsamen Sitzungen, die vor dem Spieltagswochenende stattfinden. Mit dem durchweg homogenen Kader, der guten Vorbereitung und frischem Wind sollen nun Ergebnisse her.

Bitter endete die vergangene Spielzeit für die SG Rockenau, wegen zwei Zählern zu wenig auf dem Konto musste die Mannschaft von Trainer Jurij Bock den Gang in die Kreisklasse B antreten. Dort soll die Wende gelingen, ohne dass jemand zu viel Druck zulässt – von Innen wie von Außen. Denn auch wenn die Spielerdecke schon zu Beginn etwas dünn scheint, zeigte Rockenau meist gute Ansätze, das große Manko war die Chancenverwertung: "Wir müssen unsere Möglichkeiten nutzen, kleine Dinge können schnell viel ändern. Natürlich haben wir auch vermehrt Abschlüsse trainiert", gibt Bock die Marschrichtung vor.

Fokus auf eigene Stärken

Er glaubt, dass ein guter Rundenstart einiges bewirken kann, dann könne man sehen, was möglich ist. Am Mittwochabend zeigte die SG zumindest schon eine intakte Moral und kam gegen die SpG ASV/DJK Eppelheim II nach Pausenrückstand durch ein Tor von Kevin Schneider noch zum leistungsgerechten 1:1-Remis. Glück hatte man bei einem vom Schiedsrichter nicht gegebenen Gegentreffer, aber es wurden auch wieder einige Hochkaräter liegen gelassen. Perspektivisch sollen einige Umstellungen und mehr direktes Spiel nach vorne helfen, mehr Tore zu erzielen. Co-Trainer Klaus Singleton wechselte beispielsweise in den Angriff und will die Struktur direkt vor Ort zu verbessern. Lange Bälle müssen besser festgemacht und verwertet werden.

Da die neue Liga mehrheitlich unbekannte Gegner bereit hält, legt das Trainerteam den Fokus komplett auf die eigenen Möglichkeiten. "Wir wollen uns nicht nach den Gegnern richten, sondern so dominant auftreten, dass diese sich nach uns richten müssen." Einen klaren Favoriten sieht Bock in der Kreisklasse B nicht. Die Leistungsdichte sei zu groß, um jetzt schon herausstechen zu können.

"Wichtig wären mehr Spieler im Training, die Abläufe sind sonst nicht so gut drin", gibt Bock zu bedenken. Aber im Vordergrund soll bei der SG Spaß am Spiel und der Zusammenhalt stehen. "Wir schauen unabhängig von Gegnern, möglichst unser bestes Spiel zu zeigen." Es gilt, Fußball zu feiern. Und hoffentlich auch den ein oder anderen Sieg.