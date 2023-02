Eberbach. (by) Unerwartet groß war die Trauergemeinde, die sich gestern zur traditionellen Geldbeutelwäsche am Neckarlauer einfand. Das lag auch daran, dass überraschend die in den Ferien in der Randzeit der Dr.-Weiß-Schule betreuten Kinder gekommen waren. Mit Spannung und zum Teil großen Augen verfolgten sie interessiert das Geschehen.

"Elf Uhr zwölf, wir fangen o", begann Jens Müller, Vorsitzender des Bürger- und Heimatvereins seine Trauerrede, imm wieder unterbrochen von leisen Schluchzern. Zwei Jahre keine Fastnacht, das bedeutete auch zwei Jahre keine Geldbeutelwäsche. Und die Mitwäscher, so Müller, hätten ihm doch furchtbar gefehlt.

Lang wie selten zuvor ist der Trauerzug am Neckarlauer. Foto: Peter Bayer

Doch beim Rückblick auf die schaurige Zeit, in der sich das Virus ausgebreitet hatte, wurde schnell klar, dass kein Geldbeutelwaschen das kleinste Problem war. In der Zeit passierten viele traurige Sachen, deren Nachwirkungen noch lange zu spüren sein werden.

Am 11.11. hat die närrische Zeit wieder begonnen und es sei fast wie früher gewesen. "Doch nochwas war annerschd, sicher habt ihr’s bemerkt – irgendwas hot’s Verschwinde des Geldes verstärkt – hier wirkte Corona un ganz krass Putin, der Freak – denn jetzt is alles teurer, weil der meent, er bräucht Krieg."

Mit Begeisterung versuchen sich die Kinder am Waschen der Geldbeutel. Foto: Peter Bayer

Was zwei Jahre gespart wurde, ganz ganz plötzlich in einer Kampagne verprasst. "U so müsse ma diesjohr noch viel feschder schrubbe, so lang bis uns weh dun vun de Finger die Kubbe." Denn schließlich muss das Wasser vom Neckar die Kohle von zwei Jahren in die Geldbeutel reinspülen. Ganz klar, dass dazu ein Eimer voll Neckarwasser nicht ausreichte, zwei waren schon erforderlich.

"Also los jetzt, holt Wasser, un schütt’s in den Pott, nemmt die Berschde und schrubbt eier Portmonnees flott. Vielleicht kummt’s Geld widda, glaabt feschd an den Brauch, denn wenn viee droo glaabe, dann wirkt’s manchmol auch", forderte Müller die Trauergemeinde auf. Die folgte dem Aufruf unter Wehklagen, wobei manch Träne die Taschentücher feucht werden ließ.

Bevor es zum Heringessen in den Grünen Baum zurückging, durften die Kinder ebenfalls Geldbeutel waschen. Ob’s wirkt? Man wird sehen.