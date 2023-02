Die "Wilden aus dem Ittertal wollen ihre Heimat umbenennen in "Schlaraffenland", denn "Bei uns gibt’s was betört die Sinne, und des alles auf der Wäschespinne", nämlich die besten Leckereien. Die Landfrauen Sensbachtal hatten sich eines Jubiläums angenommen, nämlich 50 Jahre Sesamstraße. So kam es, dass Ernie und Bert winkend und Gudsel schmeißend Eberbach kennenlernten. Hatten die Faschingsfreunde Waldkatzenbach ihre Engel und Teufel ins Stauferstädtchen entsandt, die immer wieder ihren Edeka-Markt forderten, so waren aus Wimmersbach die schaurigen Ratze-Geister gekommen.

Doch auch sonst bot der große Eberbacher Fastnachtsumzug mit bunten Kostümen und tollen Motivwagen bei strahlendem Sonnenschein wieder viel fürs Auge und zum Schmunzeln, wurde doch manch lokaler Missstand nach Art der Narren auf’s Korn genommen. So hatten sich die Linnischer dem Lindacher Dauerthema "Schnelles Internet" angenommen. Vor Selbstvertrauen strotzen die Handballfrauen und Männer aus Eberbach und Waldbrunn. Sie sind fest überzeugt: "Der Zug hat keine Bremse! Kommt der Handball-Express in Fahrt, wird’s für alle Gegner hart!"

Eberbach. Das hatten sich die Urmel aus Neckarwimmersbach gut ausgedacht. Nachdem am Sonntag der neue Wagen der Kuckucke so seine Probleme mit dem Stadttor hatte und für eine 20-minütige Pause sorgte, stellten sie spontan auf dem Neuen Markt ein Hirschhorner Stadttor aus Pappschachteln auf und hatten die Lacher der erwartungsfrohen Besucher auf ihrer Seite. Zunächst.

Denn nachdem Unglücksfahrer Dietmar Polzin ausgestiegen war und sich den Torbogen genau angesehen hatte, stand eines fest: "Elfi" passt hier nicht durch. Doch Elferräte wissen sich zu helfen, zerlegten mit Werkzeugen das Stadttor und machten unter dem Jubel der vorneweg marschierenden Gardemädchen den Weg frei für "Elfi". Dabei hatten die vorausfahrenden Karnevalfreunde Haidebow noch geunkt: "Im Wagen nach uns fährt der Dietmar Polzin, der kennt den Hirschhorner Torbogen nicht."

Dass der Eberbacher Fastnachtsumzug international ist, das zeigten einige Zugteilnehmer. So feierten der MGV und der Gymnastikclub aus Igelsbach auf den Straßen ihre "Fiesta Mexicana", während die Odewäller Fastnachtsfreuende sich auf einem "kunterbunten Oktoberfest" wähnten. Die Odenwälder brachten sogar Hawaii-Feeling mit, und die Wilde 13 aus Brombach die Ägypter.

Dass es im Winter auch noch Schnee geben kann, das zeigten die Karnevalfreunde Haidebow, die mit ihrem großen Wagen einen Ausschnitt zeigten von "Haidebow im Winterzauber".

Unfug trieben nicht nur holden Maiden der Gurkenrutschler aus dem Mittelalter, sondern auch die zwar schaurig aussehenden aber doch eher liebevollen Hirschhorner Hexen. Neben der Musik von den Wägen gab es noch Livemusik vom Fanfarenzug der Stadt Eberbach und der Feuerwehrkapelle Waldkatzenbach.

Zwischendrin marschierten immer wieder Fußgruppen und natürlich die kleinen und großen Gardemädchen mit. Wer von ihnen die Gudsel haben wollte, musste schon wissen, wen er da vor sich hatte. Neben dem "Hoja" brachten zwischendurch auch ein "Helau" oder "Monte Miau" den sammelnden Kindern vollere Taschen.

Dass die Eberbacher auf den ersten großen Umzug seit Corona heiß waren, zeigte sich schon einige Zeit, bevor sich der Zug um 14.11 Uhr in Bewegung setzte. Als das THW eine Stunde zuvor die Absperrgitter am Neuen Markt aufbaute, waren schon die ersten Zuschauer da, um sich gute Plätze zu sichern. Und eine halbe Stunde später standen schon gedrängt am Neuen Markt und entlang der gesamten Bahnhofstraße die Fastnachtsfreunde. Viele von ihnen waren verkleidet gekommen. Als Indianerinnen, Bienen oder kleine Prinzessinnen, Fußballer, Mönche oder große Micky Maus. Sogar Elben, Engel, Teufel und Darth Vader hatten den Weg ins irdische Eberbach gefunden. Für manche reichte auch eine bunte Perücke, um Spaß zu haben.