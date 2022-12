Auch wenn die Pandemie sich, zumindest was die schweren Verläufe und all die Maßnahmen angehe, ...

"Abstandsregeln für Trainings und Spielbetrieb, Test- und Impfnachweise, Luca-App und Spielernachverfolgung, Zuschauerstopp und Umkleideverbot. Durch all das haben Sie alle sich in den letzten Jahren durchgekämpft und wie ich immer wieder gehört habe, hat die Umsetzung in Eberbach gut funktioniert. Dafür und auch für Ihr Durchhaltevermögen gebührt Ihnen allen mein größter Respekt. Vielen Dank dafür."

Mit fortschreiten der Pandemie mussten, oftmals auch sehr kurzfristig, neue gesetzliche Regelungen beachtet werden. "Selbst für das Haare trocknen an den Gemeinschaftsfönanlagen in den Duschen gab es eine Handreichung. Selbstverständlich erst zu dem Zeitpunkt an dem eine Nutzung der Duschen auch wieder erlaubt war", so Reichert.

Die vergangenen Sportjahre waren anders als alle zuvor erlebten. Wer hätte bei der letzten Sportlerehrung im Jahr 2019 daran gedacht, dass nur einige Monate später die Welt Kopf stehen würde. Mit Ausbruch des Corona-Virus wurde das öffentliche Leben in nahezu allen Bereichen stillgelegt", blickte Bürgermeister Peter Reichert zurück. Für den Sportbereich hätten die Einschränkungen zu Beginn der Pandemie den Abbruch von Wettkämpfen und des Ligabetriebes, Verbot des Trainings und von Versammlungen bedeutet. alle Sportanlagen mussten vom einen auf den anderen Tag geschlossen werden. An ein geregeltes Vereinsleben sei nicht mal ansatzweise zu denken gewesen.

Von Peter Bayer

Eberbach. Die Stadt Eberbach hat nach zwei Jahren Corona bedingter Pause wieder einen Sportler und eine Sportlerin des Jahres. Die Wahl fiel auf Kickbox-Weltmeister Bardhyl Gashi und die Junioren-Weltmeisterin im Schlittenhunderennen Sara Diehl, Mannschaft des Jahres wurden die deutschen Vizemeisterinnen Sandra Berner und Kathrin Juschke von der Rudergesellschaft. In der feierlichen Veranstaltung gestern Abend wurden zudem als Anerkennung für ihre Erfolge 275 Medaillen an die Athletinnen und Athleten überreicht. Die Sportlerehrung fand wieder gemeinsam mit dem "Eberbacher Sportvereine e.V." statt.

Die Sportlerinnen des Jahres: (v.l.) Sandra Berner (3.), Anna Wolz (3.), Angelika Merkel (2.) und Sara Diehl (1.). Foto: Peter Bayer

Auch wenn die Pandemie sich, zumindest was die schweren Verläufe und all die Maßnahmen angehe, hoffentlich dem Ende nähere, sei die Pandemie in den Köpfen weiterhin präsent. "Ich fürchte, die Folgen für die Gesellschaft, das gesellschaftliche Post-Covid, werden und wird uns noch lange begleiten." Gerade der Sport, getragen durch all seine Aktiven spiele hier eine gewichtige Rolle, wenn es jetzt gelte, insbesondere den Kindern und Jugendlichen den Weg zurück in die Normalität zu ebnen, sofern man dies in den aktuellen Zeiten so nennen könne. Reichert ging auch auf den Krieg in der Ukraine ein und die Menschen, die dort derzeit in Angst und Kälte leben müssen.

"Trotz aller Probleme in der Welt konnten in den vergangenen drei Jahren grandiose sportliche Erfolge erzielt werden. Ich freue mich diese heute Abend endlich wieder in würdevollem Rahmen auszeichnen zu dürfen", leitete der Bürgermeister zur Ehrung der erfolgreichen Sportlerinnen und Sportler der Jahre 2020 bis 2022 über. Insgesamt wurden 275 Medaillen verliehen. Davon 216 Bronze-, 27 Silber- und 32 Gold-Medaillen.

"Sie haben durch Ihre Leistungen unserer Stadt alle Ehre erwiesen. Sehen Sie die vor uns liegende Ehrung als den gerechten Lohn Ihres harten Trainings und Ihres Wettkampferfolges an. Genießen Sie diese Sportlerehrung", forderte Reichert die Sportlerinnen und Sportler auf. Der Vorstand und der Ehrenrat der Eberbacher Sportvereine überreichte jahrgangsweise für die letzten drei Jahre die Medaillen und Urkunden.

Stimmberechtigt für die Wahl der Sportlerin, des Sportlers und der Mannschaft der Jahre 2020 bis 2022 waren insgesamt 42 Vereine bzw. Personen. 25 Stimmberechtigte haben von ihrem Wahlrecht Gebrauch gemacht.

Bei der Wahl zur Sportlerin des Jahres setzte sich Newcomerin Sara Diehl vor ihrer Mutter Angelika Merkel durch. Beide wurden im Sportjahr 2021/2022 Weltmeisterin im Schlittenhunde-Rennen. Merkel im 8-Hunde-Sprint im schwedischen Östersund, ihre Tochter wurde Junioren-Weltmeisterin im 2-Hunde-Rennen. Platz drei wurde gleich zwei Mal vergeben. An Anna Wolz vom Karateverein Obrigheim/Rhein Neckar Knights und Sandra Berner von der Rudergesellschaft Eberbach.

Die Mannschaft des Jahres: Sandra Berner und Kathrin Juschka von der RGE. Foto: Peter Bayer

Ein sportliches Schwergewicht ist der Sportler des Jahres: Kickboxer Bardhyl Gashi, Weltmeister des WKU-Verbands im Schwergewicht. Platz zwei ging an den Ruderer Bilal Hamini, unter anderem Deutscher Juniorenmeister im Vierer ohne Steuermann über 1500 Meter. Auf Platz drei gewählt wurde Marvin Kaufmann, unter anderem Gesamtsieger der internationalen Trailtrophy Enduro Mountainbike Rennserie.

Die Wahl zur Mannschaft des Jahres fiel auf Sandra Berner und Kathrin Juschka von der Rudergesellschaft Eberbach, die Zweitplatzierten der Deutschen Juniorenmeisterschaft über 2000 Meter und die Drittplatzierten der deutschen Sprintmeisterschaft über 450 Meter.

Die musikalische Umrahmung des Abends übernahm die Band "Annoying Day" unter der Leitung von Stephan Kraus. Mit einem temporeichen Auftritt begeisterte eine Gruppe aus der Rope Skipping Abteilung des Turnvereins Eberbach unter der Leitung von Anke Wäsch. Die Stadtwerke Eberbach unterstützten auch in diesem Jahr die Veranstaltung in Form von Schwimmbad-Gutscheinen für die Sportlerin und den Sportler des Jahres. Weiter gab es einen Zuschuss über 250 Euro für Sportausrüstung an die Mannschaft des Jahres.