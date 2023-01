Eberbach. (by) "Es ist eine Wahl, nicht nur eine Zustimmung", stellte Bürgermeister Peter Reichert fest. Anschließend wählte der Eberbacher Gemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstag zunächst Markus Lenk zum Abteilungskommandanten und Thomas Weber zum stellvertretenden Abteilungskommandanten der Abteilung Stadt der Freiwilligen Feuerwehr.

Danach wurden Thomas Dispan und Stefan Dispan als Kommandant bzw. Stellvertreter der Abteilung Pleutersbach gewählt. Zum neuen Gesamtkommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Eberbach wurde Marco Bräutigam gewählt. Er tritt die Nachfolge von Markus Lenk an. Alle wurden für die Dauer von fünf Jahren gewählt.