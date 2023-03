Die Diskussion zeige, wie wichtig das Thema sei, so Markus Scheurich (SPD). Man müsse sich mit der Technik und der Infrastruktur beschaffen. Prof. Dietmar Polzin erinnerte daran, dass bereits 2019 ein ...

"Das bringt uns keinen Schritt weiter auf dem Weg zur Klimaneutralität", kritisierte Peter Stumpf (AGL). Das Dilemma sei, dass die Infrastruktur nicht geschaffen sei, ging Stumpf auf die seines Erachtens Versäumnisse der Vergangenheit ein. Die verwendete Technik im neuen Bus überzeuge ihn nicht. Das einzig Positive sei, dass es der letzte nicht elektrische Bus sein soll. "Es ist nicht so einfach, ich kenne Städte, die die E-Busse wieder abgeschafft haben", entgegnete Bürgermeister Peter Reichert.

Laut Plan soll es die letzte Beschaffung eines nicht 100 Prozent elektrischen Busses sein. Im Wirtschaftsplan 2023 seien Projektgelder in Höhe von 50.000 Euro für den Umbau des Busbetriebs auf rein elektrische Busse eingestellt worden. Es solle eine Planung für den Ausbau der Ladeinfrastruktur, der Busbeschaffung, der Reparaturwerkstatt und der Busabstellmöglichkeiten erarbeitet werden, so Sigmund. Ziel des Projektes sei es, den zeitlichen Ablauf sowie die Kosten unter Einbeziehung sämtlicher Fördermöglichkeiten zu erarbeiten.

Die Anschaffung eines Ersatzbusses war bereits für 2022 geplant, musste aufgrund fehlender Fördermöglichkeiten allerdings zurückgestellt werden. Eine kurzfristige Fördermöglichkeit im Frühjahr 2022 wurde wahrgenommen, die Städtische Dienste Eberbach erhielten im November die Förderzusage in Höhe von 44.000 Euro.

Dass gehandelt werden musste, machten die Ausführungen von Michael Sigmund deutlich. Nicht nur das Alter und die hohe Laufleistung verlangten nach einem Ersatz. "Aktuell hat der Bus einen Motorsteuerungsfehler und einen Haarriss im Motorblock. Immer wieder auftretende Korrosionsschäden an Trag- und Karosserieteilen verursachen erhebliche Unterhaltungs- und Reparaturkosten sowie längere Ausfallzeiten", informierte Sigmund.

Eberbach. (by) Fast 20 Jahre alt, gut 587.000 Kilometer "auf dem Buckel" – höchste Zeit für einen Nachfolger: Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung den Auftrag zur Lieferung eines Niederflur Linienomnibusses zum Preis von 277.700 Euro (netto) vergeben. Zuvor gab es jedoch eine längere Diskussion, weil es sich beim Nachfolger um keinen Elektrobus handelt.

Beim Nachfolger handelt es sich um einen Mercedes Benz Omnibus mit der Zusatzantriebstechnologie Mildhybrid. Die Abgasemission verbessert sich von Stufe Euro 3 auf Euro 6 E. Der Verbrauch verringert sich von 45 auf 30 Liter pro 100 Kilometer.

Die Diskussion zeige, wie wichtig das Thema sei, so Markus Scheurich (SPD). Man müsse sich mit der Technik und der Infrastruktur beschaffen. Prof. Dietmar Polzin erinnerte daran, dass bereits 2019 ein Mobilitätskonzept gefordert wurde. Ein Baustein sei die nachhaltige Mobilität. Man habe zweieinhalb Jahre verloren und keinen Plan, kritisierte er. Dem könne er in keinster Weise zustimmen, so Reichert, die Techniken änderten sich.

"Müssen wir jetzt einen Bus kaufen, wäre es nicht sinnvoll ihn zu leasen?", fragte Klaus Eiermann (SPD). Es handle sich um einen Spezialbus, der schwer zu leasen sei, erklärte Sigmund. Der Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) schreibe vor, wie die Busse ausgestattet sein müssen. Diese Vorgaben seien in die Ausschreibung eingearbeitet worden.

"Der Kauf ist im Moment alternativlos", fand Patrick Joho (CDU), die Vorwürfe nicht fair. Die Alternative wäre, das Angebot einzuschränken.

Peter Stumpf wollte wissen, ob denn alle Leasingmöglichkeiten geprüft worden seien. Die Leasingproblematik erläuterte Stadtwerke-Chef Günther Haag: "Es gibt Standards im VRN, beim Leasing müssten wir den Rückbau wieder durchführen, und das ist teuer."

"Wie schaffen wir es, dass wir beim nächsten Mal nicht wieder vor der gleichen Situation stehen?", wollte Christian Kaiser (AGL) wissen. Bereits 2019 habe man die gleiche Diskussion geführt. In drei bis vier Jahren stehe die nächste Anschaffung an, informierte Sigmund. Es müsse alles in das Konzept rein, die Ladestationen ebenso wie die Zahl der Busse.

Bei einer Gegenstimme und vier Enthaltungen stimmte der Gemeinderat schließlich dem Antrag zu.