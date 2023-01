Mehrweg-Pflicht für Speisen und Getränke "to go" ab Januar

Von Carmen Oesterreich

Eberbach. Mittagszeit. Kaffeepause bei Tchibo, eine Runde fröhlicher Herren und "einer Herzdame" macht Pause am Stehtisch. Vor ihnen dampfende Kaffeepötte aus Porzellan. Andere Kunden stehen an der Kasse an, Kaffee im Mehrwegbecher möchte jedoch keiner. Eine Frau gönnt sich einen Kurzen im Pappbecher. "Natürlich, wir bieten die Mehrwegbecher für einen Euro an", sagt eine Verkäuferin.

Diese sehen nach Plastik aus und passen gut zu den Produkten mit hohem Plastikanteil, die in der Filiale angeboten werden. "Die Kunden können diese Becher immer wieder mitbringen. Wir füllen sie dann auf", fährt sie fort. Die Frage nach der Sauberkeit der Gefäße beantwortet sie diplomatisch: "Die Menschen sind unterschiedlich".

Weil Einweg-Geschirr schon seit Jahren in Massen (rund 280.000 Tonnen pro Jahr) als schier unverwüstliche Plastik- oder Styroporschiffchen unsere Flüsse und Meere – als angeknabberte, unverdaute oder abgeriebene Micro-Reste schließlich auch unsere Nahrung – verschmutzen, hat die Bundesregierung zum 1. Januar die Bremse weiter angezogen.

Nach der immer weiter verschärften Pfandpflicht und dem Verbot von Wegwerfprodukten wie Strohhalmen oder Wattestäbchen aus Plastik wurde nun eine "Mehrwegpflicht" für Essen zum Sofort-Verzehr eingeführt.

Das bedeutet: Restaurants, Lieferdienste und Caterer müssen "Mehrwegbehälter als Alternative zu Einwegbehältern für Essen und Getränke zum Mitnehmen und Bestellen" anbieten. Auf der Info-Seite der Bundesregierung ist zudem zu erfahren, dass To-Go-Becher und Einweg-Lebensmittelbehälter aus Plastik und Styropor EU-weit schon seit dem 3. Juli 2021 verboten sind.

Gerade diese Styropor-Behälter sind durch eine Imbiss-Fensterscheibe auf dem Regal zu entdecken. Nachfragen werden höflich zurückgewiesen, weil zwar nicht am Imbiss, aber im Restaurant Hochbetrieb herrscht. Das Essen dort ist schmackhaft auf Porzellantellern angerichtet.

Ein Mitbewerber mit jeder Menge Plastikschälchen für Salat indes reagiert ahnungslos auf die Frage zur Mehrwegpflicht? "Was ist das? Noch nie davon gehört", sagt er. Anders der Verkäufer bei Anatolia: "Gucken Sie, wir haben gar kein Plastik", sagt er selbstbewusst.

Eingepackt werden die Gerichte in Alufolie. Diese ist nicht verboten. Niemand der Befragten hält Mehrwegbehälter vor oder nutzt Pfandsysteme. Wenn Kunden Behälter selbst mitbringen, werden sie nicht zurückgewiesen.

Mariano Torregrossa, Inhaber der Pizzeria Little Italy, findet es schwierig, Salat in mitgebrachten Schalen zu verpacken. "Dafür eignet sich Plastik am besten", meint er und ergänzt: "Leider!"

Das mag daran liegen, dass bestellte Speisen schon vor Abholung eingepackt werden. Und bei einer kleinen Umfrage unter Gästen schütteln alle den Kopf: Behälter für die Reste mitbringen? Nee!

Frische, Sauberkeit, Menge – dafür kann und muss ein Restaurantbesitzer bei mitgebrachten Utensilien nicht haften. Die Händler tragen die Verantwortung bis zur Abgabe der Speise. Sie haften jedoch nach Informationen der Verbraucherzentrale nicht "für die hygienische Beschaffenheit und Eignung der kundeneigenen Behälter". Diese dürfen auch nur in einem bestimmten Bereich abgestellt werden, schmutzige Behälter können abgelehnt werden.

Aus dem Schneider sieht sich die Servicekraft in der Gaststätte "Zum Adler": "Wir sind von der Mehrwegpflicht gar nicht betroffen, weil wir ein zu kleiner Betrieb sind". Tatsächlich sind Betriebe mit weniger als fünf Mitarbeitern und höchstens 80 Quadratmetern Ladenfläche von der Pflicht zum eigenen Mehrweg-Angebot ausgenommen. Mitgebrachte Behälter müssen auch sie befüllen. Zudem sollen alle Betriebe auf die Mehrweg-Möglichkeit deutlich hinweisen.

Christopher Brown, der vor noch gar nicht langer Zeit sein Café "Zur Bohne" eröffnet hat, hat sich von vorneherein ökologisch aufgestellt. Der Vorhang ist aus alten Kaffeesäcken, Tische und Stühle sind aufgearbeitet, seine Becher sind "aus Material, das sich schnell zersetzt".

Jüngst hat er extra Deckel aus Pappe gekauft, um so die Bemühungen gegen die Müllflut zu unterstützen. Die Idee der Plastikbecher im Mehrwegsystem hält er für nicht ausgereift: "Plastik bleibt doch Plastik, das ist umweltschädlich", sagt er. "Für einen Euro kaufen die Leute immer wieder neue Becher, weil sie die alten zu Hause vergessen haben", hat er beobachtet.

Seine Kinder hätten schon fünf solcher Becher mitgebracht, "die stehen da jetzt rum". "Viel besser ist es, wenn die Kunden ihre Porzellantassen selbst mitbringen. Das finde ich eine gute Idee", sagt Brown. Eine Kundin im Café stellt fest: In der Tasse schmeckt jede Kaffee-Spezialität auch viel besser!"