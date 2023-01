Von Peter Bayer

Eberbach. Es sind manchmal Kleinigkeiten oder Zufälle, die große Folgen haben. Beim Eberbacher Motorradsportler Lukas Tulovic war es ein Abendessen, an dem er nicht einmal selbst beteiligt war. "Es war ein lustiger Umtrunk, als wir in der Snackbar bei der Familie von Lukas zum Essen waren", erinnert sich sein Manager Daniel Todorovic an jenen Abend Ende