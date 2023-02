Eberbach. (by) Nicht ganz unbeschadet hat "Elfi", der neue Anhänger der KG Kuckuck, den Umzug am Sonntag in Hirschhorn überstanden. Damit heute beim Umzug in Eberbach ab 14.11 Uhr nichts passiert, weist die Zugleitung der Kuckucke auf ein paar wichtige Punkte hin. So sind die Aufbauen fest und sicher zu gestalten. Durch die Verkleidung der Seitenflächen und Ordner muss sichergestellt sein, dass keine Personen unter die Fahrzeuge gelangen können. Auf Fahrzeugdächern, Trittbrettern sowie auf Zugverbindungen dürfen sich keine Personen aufhalten. Nicht gestattet sind offenes Feuer, Gas- oder Grillgeräte, Pyrotechnik und Böller.