Mit dem bis unters Dach vollgestopften Sprinter fuhren Vater und Sohn nach Heilbronn, wo bereits ein Lastwagen mit Spenden aus der Region Sinsheim beladen wurde. Dort hatte ihr Cousin Metin Kilic eine Spendenaktion gestartet. Die Eberbacher packten ihre Sachen eilig dazu und schon ging’s los. Richtung Gaziantep, ein stark vom Erdbeben betroffenes Gebiet. Am Steuer: Halef Toptik. "Es ist so wichtig, dass die Hilfe schnell bei den Menschen ankommt", betont Rahmatullah, der nicht mitgefahren ist, weil er weiterhin zur Schule muss. Er erzählt, dass es auch nach Adana gehen soll. "Die Provinz Adana ist ebenfalls vom Erdbeben betroffen. Jedoch sind die Städte nicht ansatzweise so sehr zerstört wie Gazinatep und Kahramanmaras. Viele Überlebende aus diesen stark zerstörten Städten suchen in Adana Zuflucht", habe sein Cousin Metin Kilic ihm gesagt, "doch die Städte dort sind – etwa in der Krankenversorgung – völlig überfordert". Der 35 Jahre alte Staatsanwalt aus Sinsheim ist bereits im Erdbebengebiet eingetroffen und organisiert dort einen Kreis ihm vertrauter Helfer.

Viele fleißige Hände sortieren die Sachspenden an der Theodor-Frey-Schule und packen sie in Kartons um. Rahmatullah Toptik bittet darum, die Spenden direkt in Kartons zu bringen.

Schon am Freitag teilte Rahmatullah der Redaktion mit: "Gerade ist der erste Lastwagen Richtung Gaziantep und Adana gestartet." Der 21-Jährige ist überwältigt von der Menge an Kleidung, Decken, Lebensmitteln und Hygieneartikeln, die seine Mitschüler und weitere Bürger zur Schule brachten. "Wir haben alles sortiert und möglichst in Kisten gepackt. Mein ganz großer Dank gilt auch den beiden Hausmeistern, ohne die ich das nie geschafft hätte", sagt Toptik. Diese haben Freitag früh eifrig mitgeholfen, zunächst einen Sprinter mit den Spenden zu beladen. Mit dabei: Rahmatullahs Vater Halef Toptik. "Ich bin sehr stolz auf meinen Sohn, wie selbstständig und schnell er diese Aktion auf die Beine gestellt hat", sagt der 57-jährige Kurde, der viel Verwandtschaft in dem Erdbebengebiet hat. "Echt, die große Hilfsbereitschaft in Eberbach berührt mich sehr, vielen Dank!"

Eberbach. "Es berührt uns sehr, wie die Eberbacher Solidarität und Zusammenhalt zeigen", sagt Rahmatullah Toptik voller Dankbarkeit. Der Schüler der Theodor-Frey-Schule hatte sofort nach dem schweren Erdbeben in der Türkei und Syrien eine Spendenaktion an der Schule gestartet. Ihm wurde dafür ein Raum zur Verfügung gestellt, in dem bis kommenden Dienstag Sachspenden während der Schulpausen entgegengenommen und gelagert werden. Wichtig ist ihm, dass die Spenden schnell bei den Erdbebenopfern ankommen.

Von Carmen Oesterreich

Hilfe muss schnell kommen

Bis Dienstag werde er zunächst in Kahramanmaras und Gaziantep Nahrung und Hygieneartikel verteilen, die er dank eingegangener Geldspenden kaufen konnte. Auch Rahmatullah hat ein Spendenkonto eröffnet und dem Cousin per Blitzüberweisung das Geld geschickt. "Es ist nicht viel, aber jedes bisschen zählt für die hilfsbedürftigen Menschen", sagt er und bedankt sich wieder und wieder.

Fassen kann das Unglück noch keiner: Die Opferzahlen sind auf aktuell 28.000 Todesopfer gestiegen. Laut UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) sind mehr als fünf Millionen Menschen obdachlos. Cousin Kilic habe berichtet, dass es in der Region "echt eisig kalt ist und in den höher gelegenen Städten ordentlich Schnee liegt". "Wir müssen schnell sein", meint Rahmatullah, "im Kampf gegen Hunger, Kälte und jetzt auch Seuchen zählt jeder Tag".

Gestern erzählte Rahmatullah, dass sein Vater gerade die griechische Grenze passiert habe und Montagabend voraussichtlich in Diyabakir ankommen werde. Noch sei die Fahrt zwar anstrengend, aber ruhig. Er ist optimistisch, problemlos in die Türkei einreisen zu und dann "selber mit anpacken zu können". Ein großer Vorteil sei es, "dass der Lastwagen aus unserem Familienunternehmen Freedom Transport Gbr. stammt", erklärt Rahmatullah. "Das hat seinen Hauptsitz in Adana." Rahmatullah lebt in dritter Generation in Eberbach, seine Familie jedoch kennt sich bestens in der Gegend und den entlegenen, vom Erdbeben betroffenen Gebieten gut aus. Schon morgen Abend soll die zweite Lieferung per Lastwagen auf den Weg gebracht werden. Rahmatullah Toptik bittet darum, die Spenden möglichst in Kartons einzupacken. Sie sind stabiler und besser stapelbar als Plastiksäcke. Gebraucht werden Sachspenden gegen die eisige Kälte: Jacken, Decken, Zelte. Ebenso wichtig: Hygieneartikel, und haltbare Lebensmittel (Konserven). Sie können bis Dienstag, 14. Februar, zwischen 11.05 und 11.20 Uhr im Lagerraum D002 in der Theodor-Frey-Schule abgegeben werden.

Da viele weitere Hilfsorganisationen aus Deutschland und Europa ebenfalls auf den Straßen unterwegs sein werden, befürchtet die Familie bald Staus auf der Strecke. Deshalb möchte Rahmatullah auf sein Spendenkonto hinweisen, weil es einfacher sei, die benötigten Sachen gezielt in der Türkei einzukaufen und dort direkt zu verteilen. Er versichert, dass "die Geldspenden komplett und im vollem Umfang für weitere Nahrung und Hygieneartikel vor Ort in den Erdbebenregionen von seinem Cousin und Schwager besorgt und verteilt werden".

Info: Spendenkonto: Empfänger: Rahmatullah Toptik IBAN: DE57.6729.2200.0044 5912 00 Verwendungszweck: Spende für Erdbeben oder über die paypal-Adresse toptik0811@web.de