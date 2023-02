Eberbach. (momo) Im Zuge der Seilkranhiebe in Rockenau hat es in der vergangenen Woche einen Unfall gegeben, bei dem ein Mitarbeiter sehr schwer verletzt worden ist. Die Arbeiten werden am Montag dennoch fortgesetzt und bleiben nach wie vor im Zeitplan.

"Der genaue Ablauf ist bislang nicht vollständig nachvollziehbar", erklärte Polizeisprecher Stefan Wilhelm. Was sich sagen lässt, ist, dass ein Mitarbeiter der beauftragten Spezialfirma Höllwart am Hang stand, während ein gefällter Baumstamm dort vom Seilkran hochgezogen wurde. Als der Stamm sich löste, traf und überrollte er den 39-Jährigen. Danach blieb der Baumstamm in einer Senke hängen. Der Verletzte wurde mit einem Helikopter ins Krankenhaus gebracht. Er schwebt nach wie vor in Lebensgefahr.

Für Fremdeinwirkung oder technische Defekte an den Geräten gebe es keinerlei Anhaltspunkte, mutmaßlich handelte es sich um menschliches Versagen. Der getroffene Arbeiter bediente den Seilkran selbst. Unklar ist, wieso er sich im direkten Gefahrenbereich aufhielt. Die Polizei führt den Vorfall Stand jetzt daher als Arbeitsunfall, mehr Informationen brächte nur eine Vernehmung des Arbeiters. Wann und ob es zu dieser kommen kann, ist allerdings fraglich.

Die Arbeiten sind in dieser Woche unterbrochen worden, jedoch nicht als Folge des Unfalls. Die Pause war bereits vorher eingeplant. Am Montag geht es mit den Fällarbeiten weiter, wenngleich der Vorfall natürlich alle am Projekt Beteiligten erschütterte.

Christl Hock von der Stadtförsterei warnte nochmals eindrücklich, die Gefahr von Baumfällarbeiten niemals zu unterschätzen. In der Vergangenheit hatten Spaziergänger zeitweise die gesperrten Wege und Warnschilder ignoriert.

Auf furchtbare Weise wurde nun deutlich, dass selbst Profis schneller etwas zustoßen kann, als viele Menschen glauben.