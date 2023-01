Von Ronald J.Autenrieth

Eberbach. Am Samstag war das Depot 15/7 in der Güterbahnhofstraße zum Bersten gefüllt. Draußen schneite es, drinnen heizte das Gitarrenduo Café del Mundo dem Publikum ein: So lässt sich der Winter aushalten.

Das Eberbacher Kulturlabor hatte die beiden Sympathieträger schon des Öfteren zu Gast, doch nach den beiden Lockdown-Jahren zeigten