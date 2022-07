Eberbach. (by) Wie kann man einem alten Bühnenhasen, der schon so ziemlich alles erlebt und durchgemacht hat, noch Emotionen entlocken? Diese Frage stellte sich der Eberbacher Sven Bauer, eingefleischter Fan von Udo Lindenberg und mit Frank Bartsch Verwalter der 16500 Mitglieder zählenden Fangruppe. Und er fand die Antwort, präsentierte sie beim Abschlusskonzert der diesjährigen Tour des Musikers in der SAP-Arena in Mannheim.

"Wir sind froh, dass Udo noch auf der Bühne steht", sagt Bauer. Wobei stehen untertrieben ist. Zweieinhalb Stunden lieferte der mittlerweile 76-Jährige eine Show ohne Pause ab, sang ein Lied nach dem anderen. Für das, was der Musiker ihm und den anderen Fans gibt, wollte er Danke sagen. Aber so, dass es alle sehen, und eben auch seinem Idol Emotionen entlockt. "Mir kam die Idee, grüne Schilder in der Arena zu verteilen." Auf ihnen stand deutlich lesbar "Danke Udo". Es sollten aber nicht nur einige wenige sein. 5000 Stück ließ er drucken. Die sollte die Hälfte der 10500 Zuhörer auf ein Stichwort gleichzeitig hochhalten.

Das Problem war nur, die 5000 Schilder in die Arena zu bringen und auch an die Fans zu verteilen. Und zwar so, dass der Musiker nichts davon mitbekommt. Da der Eberbacher den Manager der SAP-Arena gut kennt, nahm er Kontakt zu ihm auf und lotete aus, ob dies machbar sei. "Der fand die Idee gut und versprach sogar, die Reinigung und Entsorgung der danach liegen gebliebenen Schilder zu übernehmen", sagt Bauer. Und auch das Personal machte mit. Die Ordner verteilten die Schilder gut versteckt im unteren Bereich der Sitzplätze, die Security im Innenraum.

Und am Ende des Konzerts war es dann soweit. Der Musiker stellte die Mitglieder seines Panikorchesters vor – und beim Namen Steffi Stephan gingen wie zuvor ausgemacht die Hände mit den Schildern nach oben und bildeten eine unübersehbare "Danke"-Wand.

Sven Bauer in der Lindenberg-Zone in seinem Geschäft. Foto: Peter Bayer

"Du stehst da und kriegst Gänsehaut", beschreibt der 56-Jährige seine Emotionen in jenem Moment. Und auch sein 20 Jahre älteres Idol, nur eineinhalb Meter entfernt, war überwältigt und sichtlich gerührt.

Die Danke-Schilder waren nicht die erste Aktion des eingefleischten Fans. Im September 2013 zum Beispiel hatte er das Rockliner-Treffen in Eberbach organisiert, wo zahlreiche Lindenberg-Doubles in die Stauferstadt kamen.

Groß gereinigt werden musste – zumindest wegen der grünen Schilder – nach dem Konzert nicht. Fast alle haben Besucher haben sie als Andenken mit nach Hause genommen", freut sich Bauer über die gelungene Aktion.