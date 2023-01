Amari liebte den Platz auf ihrer Pflegestelle. Hier hätte es schon fast ein Happy-End geben können ... Doch dann brach der Krieg in der Ukraine aus. Die Pflegestelle musste mit allen Tieren evakuiert werden. Das Leben von allen war in Gefahr. Amari wurde, wie sechs weitere Hunde und sechs Katzen, nach Deutschland gebracht und kam vor fast einem Jahr hier ...

Amari hatte Glück, dass Tatjana vom ukrainischen Tierschutzverein adopt.me in die Tierklinik kam. Sie wollte eine kastrierte Katze abholen und sah Amari. Tatjana erkundigte sich nach ihr und erfuhr, dass sich bisher niemand gemeldet hatte, der diese sehr menschenbezogene Hündin vermisste. Amari sollte in den nächsten Tagen ins Tierheim gebracht werden.

Sofort wurde Amari von diesen Menschen in eine Tierklinik gebracht. Den Tierärzten vor Ort war sofort klar, dass das Bein amputiert werden musste. Es war schon so entzündet, dass es eine Blutvergiftung hätte geben können. Auch eine Narkose war in dem Zustand, in dem sich die bereits sehr geschwächt Amara befand, sehr gefährlich. Die Ärzte konnten nicht sicher sagen, dass Amara die Amputation überhaupt überleben würde. Trotzdem gaben die Tiermediziner ihr Bestes, und so Amara die Chance, zu überleben. Tatsächlich, die Hündin erholte sich langsam in der Klinik von den Strapazen. Doch für immer konnte sie auch in der Klinik nicht bleiben. Die Ärzte suchten eine Unterkunft im städtischen Tierheim, das jedoch mit bereits mehr als 3000 aufgenommenen Hunden überfüllt war. Es war so voll, dass Amari auf jeden Fall den Zwinger mit anderen gesunden Hunden hätte teilen müssen. Wie viele andere ihre Artgenossen, die ihr restliches Leben dort verbringen, wäre dann auch sie sicher dort geblieben ...

Eberbach. Niemand weiß, was die Hündin Amari in ihrem jungen Leben schon alles durchmachen musste. Beim Tierschutzverein Eberbach wissen sie nicht, wer die Elterntiere von Amari waren und von daher tendieren sie bei Amari auf einen Schäferhund-Husky-Mix. Sie kennen Amari erst seit dem Tag, an dem tierliebe Menschen die Hündin mit ihrem verletzten Bein und völlig geschwächt an einer viel befahrenen Straße in Kyiv fanden. Wie es zu der Verletzung kam, weiß auch niemand und Amari kann leider nicht reden.

Von Claudia Agnes Henn

Hintergrund > Rasse: Mischling, wahrscheinlich Schäferhund-Husky-Mix [+] Lesen Sie mehr > Rasse: Mischling, wahrscheinlich Schäferhund-Husky-Mix > Alter: unbekannt, geschätzt circa Oktober 2019 geboren > Größe: circa 48 Zentimeter > Gewicht: circa 20 Kilogramm > Zustand: Sie ist kastriert, gechippt, registriert und geimpft > Herkunft: Straßenhund aus der Ukraine > Wichtig: Amari hat einen Jagdinstinkt und wird nicht zu Katzen und/oder anderen Kleintieren vermittelt. Bei anderen Hunden entscheidet die Sympathie und nicht die Größe oder das Geschlecht des anderen Hundes. Sie liebt Kinder, diese sollten jedoch schon standfest sein (ab circa sechs Jahre), da sie ihre Kraft beim Kuscheln, Schmusen und Spielen nicht genau einschätzen kann. Sie ist extrem gelehrig und liebt es zu gefallen. [-] Weniger anzeigen

Nun, Amari landete nicht im Tierheim, sondern auf einer privaten Pflegestelle. Dort sollte sie den Rest ihres Lebens verbringen, denn die Aussicht, dass ein erwachsener behinderter Hund ein Zuhause findet, wenn es die "oh-wie-niedlich-süß-Welpen-Konkurrenz" gab, hielt man eher für unwahrscheinlicher.

Amari liebte den Platz auf ihrer Pflegestelle. Hier hätte es schon fast ein Happy-End geben können ... Doch dann brach der Krieg in der Ukraine aus. Die Pflegestelle musste mit allen Tieren evakuiert werden. Das Leben von allen war in Gefahr. Amari wurde, wie sechs weitere Hunde und sechs Katzen, nach Deutschland gebracht und kam vor fast einem Jahr hier an.

Amari musste ein Bein amputiert werden. Das Training mit der Prothese sieht sie als Spiel. Foto: privat

Doch egal, welche Schicksalsschläge das Leben für Amari bisher bereit hielt. Amari hat nie den Glauben an das Gute in den Menschen verloren. Sie ist sehr menschenbezogen, liebt es, mit ihren Menschen zu schmusen und zu spielen.

Dies ist schon ein großer Vorteil, denn zur Zeit muss täglich mit ihr und ihrer Prothese, welche die Firma pawsthesis aus Friedberg (Bayern) angefertigt hat, geübt werden. Für Amari ist das Üben ein ein Spiel und willkommene Ablenkung.

Weitere Fragen beantwortet Claudia Agnes Henn vom Tierschutzverein Eberbach – Respektiere Tiere e.V., unter E-Mail tierschutz1913@aol.com.