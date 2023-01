Von Rainer Hofmeyer

Eberbach. "Da kam jetzt alles zusammen", ist die Begründung der Familie Bäcker Beisel. Am Silvestertag wurde das kleine Café am Neuen Markt geschlossen. Alles, was zusammenkam: Nach der Coronazeit hat sich der Besuch nicht mehr so entwickelt wie zuvor, im abgelaufenen Jahr sei zudem alles erheblich teurer geworden, von der Energie in der Backstube bis zu den Löhnen. Auch am Personal mangelt es inzwischen. Montags blieb der Laden zu. Von sechs Uhr morgens war anderntags der Thekenverkauf bis fünf Uhr abends. Das Café schloss inzwischen bereits früher.

Der finanzielle Aufwand war nicht mehr zu stemmen. Das Geschäft rechnet sich nicht mehr an dieser Stelle, wenn man auf Stamm- und Laufkundschaft gleichermaßen angewiesen ist. In der warmen Jahreszeit standen zuletzt bis zu acht Tische draußen am Rande des Platzes und teils in der Passage.

Weitere Sitzgelegenheiten gab es im Ladenlokal, in dem Kaffee und Kuchen zu haben war - und das Brot aus der ältesten Eberbacher Bäckerei, deren Inhaber Christian Beisel inzwischen in der 22. Familiengeneration steht. Bis 1412 lässt sich die Ahnenreihe zurückverfolgen.

Über 15 Jahre lockte das kleine Café am oberen Ende des Neuen Marktes. Es hat so einige Änderungen mitgemacht. Vor allem, was die Anfahrt mit Fahrzeugen und das Parken in der Nähe ausmacht. Der Neue Markt hat bekanntlich eine amtliche Sommer-/Winter-Regel, vom Gemeinderat beschlossen. Im Sommer ist Parken nicht erlaubt, bis auf zwei Gelegenheiten am oberen Ende des Geländes. Da konnte man Tische und Stühle näher in die Platzmitte ziehen. Die Zahl der Plätze hatte man schon wegen Corona reduziert.

Bislang konnte man wenigstens im Winter vor dem Haus parken. Vor allem "ältere Herrschaften" nutzten diese Gelegenheit zu einem Kurzbesuch in der Stadt und einem Kaffee bei Beisel. Manche Kunden bestellten Backware und holten sie als Kurzzeitparker ab. Das Eberbacher Winterdorf hat die nahen Parkgelegenheiten inzwischen auch zugestellt.

Bäcker Christian Beisel hat seinen Stammsitz in der Rosengasse mit einer kleinen Außenbestuhlung beim Haus, entlang der Stadtmauer. Ab Donnerstag gibt es statt der Filiale am Neuen Markt einen Verkaufswagen bei der Friedrichsdorfer Landstraße auf dem Privatparkplatz von Möbel Söhner. Ab halb sechs Uhr morgens ist das ganze Backwaren-Sortiment zu haben. Das bisherige Verkaufspersonal hat komplett vom Neuen Markt dorthin gewechselt.